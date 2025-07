Última llamada para ver a Spamalot con su elenco estelar en Guadalajara y Monterrey: fechas

“Larga vida a Spamalot” es una frase que Germán Ortega repite con orgullo y emoción, convencido de que esta producción teatral —basada en la comedia de los Monty Python— ha sido una de las experiencias más intensas y gratificantes de su carrera.

A 14 años de su primera temporada en México, la obra emprende una gira por México con una propuesta renovada, pero igual de espectacular, divertida y arriesgada.

Desde los ensayos, las redes sociales comenzaron a dar pistas del entusiasmo del elenco y el compromiso con una obra que, en palabras del comediante, “supera incluso a la versión de Broadway”. Alejandro Gou, productor del montaje, apostó de nuevo por esta comedia musical ganadora de cinco premios Tony, y no escatimó en escenografía, iluminación y talento.

“Cuando nos enseñaron todo, sentí pánico. Pensé que nos íbamos a ver chiquitos frente a tanto despliegue. Pero la magia del teatro hizo lo suyo: somos caballeros de la mesa redonda, todos aportamos desde el primer ensayo”, dijo Germán, quien comparte créditos con su hermano Freddy Ortega, además de Adrián Uribe, Adal Ramones, Omar Chaparro, Ricardo Margaleff, Faisy, Faslich, y Susana Zabaleta, entre otros.

Germán Ortega: 'En Spamalot todos brillamos, protagoniza la risa'" (Fotos: Gou Producciones)

El elenco original se presentará completo en la función especial del 4 de julio en el Auditorio Telmex de Guadalajara, una fecha esperada por fans que ya agotaron boletos. La producción ha dejado claro que pese a los recientes cambios en la cartelera del Teatro Aldama de la Ciudad de México —donde ya ingresaron Arath de la Torre y María Elena Saldaña para la nueva etapa desde el 19 de julio—, en Guadalajara y Monterrey se mantiene el reparto con el que inició esta segunda era de Spamalot.

Una experiencia coral

Más que una suma de talentos, Spamalot ha sido una experiencia coral. Germán describe el proceso creativo como armónico: “Siempre hubo generosidad. Todos opinábamos, intercambiábamos ideas. Nos reíamos, comíamos y vivíamos Spamalot las 24 horas”. El resultado ha sido una comedia vibrante donde cada uno de los actores tiene su momento de brillo, sin protagonistas únicos. “Aquí protagoniza la risa. Y hasta la nostalgia”, añadió.

El musical, cuya trama es una sátira del mito del Rey Arturo y sus caballeros, ha conectado con públicos de todas las edades. Aunque se recomienda para mayores de 14 años, Germán considera que no hay contenido que escandalice más de lo que se escucha en un estadio de futbol. “Yo llevé a mi hijo cuando tenía 10 años, y se divirtió como loco”.

Teatro con pasión

Para los Ortega, el teatro es más que un trabajo: es una misión. “Aquí no hay inteligencia artificial, no hay toma dos. El contacto visual y auditivo con el público es insustituible. A veces me gustaría prestarle mis ojos y oídos a alguien por cinco minutos, para que sintiera lo que uno vive desde el escenario”.

A lo largo de la entrevista, Germán recuerda con cariño cómo Guadalajara siempre los ha recibido con los brazos abiertos, desde los primeros espectáculos con su hermano Freddy hasta sus participaciones en montajes como El Tenorio Cómico. Y aunque no pueden llevar Spamalot a toda la República por cuestiones logísticas, las funciones en Guadalajara y Monterrey son una promesa de espectáculo en su máxima expresión. “Siete tráileres cargados de escenografía no viajan por un capricho. Esto funciona y emociona”, afirma.

La función en Guadalajara será única e irrepetible con el elenco completo. El musical promete una noche inolvidable con música, risas y una invitación final a ver “el lado bueno de vivir”, lema que el público corea al salir del teatro, con una sonrisa que —según Germán— llega hasta el estacionamiento.

Funciones de la gira en México

Guadalajara, 4 de julio, Auditorio Telmex

Monterrey: 12 de julio, Auditorio Banamex

CDMX: a partir 19 de julio en el Centro Cultural Teatro 1