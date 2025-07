Atala Sarmiento filtra el último mensaje que le mandó Daniel Bisogno antes de morir

La partida de Daniel Bisogno dejó un vacío inmenso en el mundo del espectáculo mexicano; sus colegas y amigos aún procesan su ausencia. En un emotivo testimonio, la presentadora Atala Sarmiento reveló el contenido del último mensaje que recibió del querido conductor de “Ventaneando”, desvelando una conversación llena de cariño y nostalgia que se dio tras años de un doloroso distanciamiento.

Aunque Atala y Daniel compartieron una profunda amistad durante su etapa en TV Azteca, su relación se fracturó públicamente tras la salida de Sarmiento del programa, lo que los mantuvo alejados por un largo tiempo. Sin embargo, el destino les brindó una última oportunidad para conectar, un intercambio de palabras que hoy adquiere un valor incalculable.

En una reciente entrevista con el periodista Carlos Omar Carbajal Sánchez, Atala Sarmiento decidió compartir el conmovedor mensaje que Daniel le envió. Este fue en respuesta a unas palabras que ella le había escrito cuando él ya enfrentaba serios problemas de salud. Con la franqueza y el humor que lo caracterizaban, Bisogno le escribió:

“No te he contestado porque tu mensaje me ha hecho llorar sin parar, pues cuando algo así viene de una persona que quieres tanto y la verdad tú eres la amiga que más he querido. Me iluminaste la mañana. Déjame quito a Libertad Lamarque tantito y te voy a responder como se debe. Desde el ser de oscuridad que soy”.

El intercambio continuó, y Daniel le envió otro mensaje entrañable cuando Atala le escribió desde Europa, casualmente el día de su cumpleaños. “Mi querida Ata, qué bueno que me escribiste eso, tú en Palermo y yo en la Álvaro Obregón, no puede ser. Le atinaste porque es mi cumpleaños. Me da muchísima alegría ver un mensaje tuyo, de los que más alegría me ha dado”, se lee en el texto.

Visiblemente conmovida, Atala confesó que aún le cuesta asimilar la partida de su excompañero: “Me sigue costando la idea de que ya no está”. A pesar de que nunca lograron reencontrarse físicamente, Sarmiento enfatizó la importancia de haber podido expresarle sus sentimientos sinceros antes de que fuera demasiado tarde.

“Le dije lo más importante, que es que lo quería mucho y me quedaba con lo bueno de él”, afirmó. Con una madurez admirable, Atala también reveló que optó por no confrontarlo jamás por los ataques públicos del pasado, ni cuestionar por qué se había distanciado: “Nunca le reproché nada de las cosas feas que dijo de mí, nunca le cuestioné por qué me dejó de hablar, por qué nunca más quiso saber de mí”.

La muerte de Daniel Bisogno, el 20 de febrero, cimbró al espectáculo mexicano. Pati Chapoy, titular de “Ventaneando”, confirmó la triste noticia a través de X, expresando su profundo pesar. Horas después, la cuenta oficial del programa detalló que el deceso se debió a complicaciones derivadas de un trasplante de hígado. Su partida dejó un vacío irremplazable en la televisión mexicana, pero el emotivo intercambio con Atala Sarmiento deja un testimonio de una amistad que, a pesar de las adversidades, perduró en el corazón.