Marlon Colmenarez decidió terminar con todas las especulaciones que surgieron en los últimos días a raíz de las declaraciones de Wendy Guevara sobre las acciones legales que tomará tras ser víctima de supuesto fraude, mismo delito por el que ha sido señalado el modelo.

Marlon Colmenarez niega acusaciones sobre presunto fraude contra Wendy Guevara

Fue a través de un video en redes sociales, donde Marlon Colmenarez negó las acusaciones de haber cometido un fraude con la camioneta que le regaló Wendy Guevara, por lo cual compartió la manera en la que recibió el vehículo.

“Me la regala. Me dice: bebé, te lo mereciste, tú sabes, papá es papá, te lo merecías. Hasta yo lloré de la emoción. Gente, yo vengo de abajo, yo vengo de una casa de barro. Entonces cualquiera se emocionaría”, dijo.

Ante su distanciamiento, el modelo explicó que la camioneta estaba registrada a nombre de la ganadora de LCDLFM, pero le cedió los derechos, por lo cual toda la controversia se generó después de que intentó venderla para comprar un nuevo modelo.

“Cuando llego al concesionario, empiezo el trámite y firmo los documentos de compraventa. Pero dentro de los papeles había algo llamado carta responsiva, que ellos hicieron allá adentro. Es fácil de probar eso porque hay una prueba grafología, se llama”, añadió.

Finalmente, Marlon destacó su molestia por la actitud de Wendy, señalando que al ser un regalo no debería crear una controversia por el vehículo.

“Ella me la regaló hace dos años. Pero estás haciendo mal, porque lo que estás es dolida. Si la regalaste o regalaste, lo que sea, ya olvídalo. Si fue hace dos años, supéralo. La camioneta me la regalaste. Si tú hubieras gastado un millón de pesos regalando algo a alguien, después no se la puede estar quitando o no le puede estar molestando. Ya lo que se dio, se dio. Lo que se regala no se quita”, puntualizó.

Wendy Guevara tomará acciones legales tras ser víctima de un presunto fraude

Fue a través de una transmisión en vivo, donde Wendy Guevara aseguró que tomará acciones legales tras ser víctima de presunta usurpación de identidad, a pesar de las dudas de su seguidores, la creadora de contenido explicó que posteriormente compartirá más detalles del tema.

“Que se hagan pasar por ti, vayan y firmen documentos o algo así como si fuera tú, eso es un delito muy grave y ahora se van a atener a las consecuencias, porque yo no voy a dejar de nadie, ya basta. Gracias a Dios me di cuenta, entonces vamos a ver eso”, comentó.

Por su parte, su amiga Marcela confirmó la información del presunto fraude del que fue víctima Wendy, señalando que este mismo viernes acudirá con un abogado.

“Está en un proceso legal, bueno, va a empezar un proceso legal. El viernes visitará al abogado y van a ir a donde se hizo el fraude, porque una persona falsificó su firma. Eso es lo que les puedo decir. Esta persona fue y firmó como si fuera Wendy. Ya ella más adelante les contará, pero eso sí es cierto”, dijo.