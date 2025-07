TOMORROW X TOGETHER revela tracklist de su próximo álbum ‘The Star Chapter: TOGETHER’

TOMORROW X TOGETHER anunció su comeback con un álbum de estudio que lleva por nombre ‘The Star Chapter: TOGETHER’. Ahora, la agrupación reveló el tracklist de su cuarto disco en el que se muestra una faceta diferente de YEONJUN, BEOMGYU y TAEHYUN que desempeñaron un rol importante en la producción del material.

SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI marcan su regreso a la música después de ‘Love Language’, el exitoso sencillo que en Youtube alcanzó los 24 millones de visitas. Ahora, preparan un álbum de estudio con el que cerrarán la etapa de ‘The Star Chapter’, serie con una historia única, tanto en el ámbito narrativo como en el visual.

Además, ‘The Star Chapter: TOGETHER’ representa el primer álbum de estudio del boygroup de HYBE tras un año con nueve meses de espera, pues la última vez que TXT realizó un lanzamiento de esta magnitud, fue en octubre de 2023 con ‘The Name Chapter: FREEFALL’, producción que incluye himnos como ‘Chasing That Feeling’, y ‘Do It Like That’ a lado de los Jonas Brothers.

‘The Star Chapter: TOGETHER’ estará disponible en todas las plataformas el 21 de julio de 2025 a las 18:00 horas en horario de Corea del Sur, por lo que en México el estreno será el mismo día, pero a las 00:00 horas.

¿Cuál es el tracklist de ‘The Star Chapter: TOGETHER’?

La agrupación dio a conocer la lista de canciones que formarán parte de ‘The Star Chapter: TOGETHER’, las cuales son:

Upside Down Kiss

Beautiful Strangers

Ghost Girl

Sunday Driver

Dance With You

Take My Half

Bird of Night

Song of the Stars

Estas canciones resultan más especiales para MOA, pues YEONJUN, BEOMGYU y TAEHYUN formaron parte de la dirección creativa, poniendo su esencia en temas como ‘Upside Down Kiss’, ‘Ghost Girl’ y ‘Take My Half’.