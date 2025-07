Andrea Legarreta sigue enfrentando los rumores sobre un nuevo romance, por lo cual con el objetivo de terminar con todas las especulaciones volvió a aclarar detalles sobre el video en el que fue captada con un hombre, además de compartir la etapa que experimenta en su vida romántica tras su separación con Erik Rubín.

Andrea Legarreta aclara detalles de su vida romántica tras rumores de nuevo romance

Pese a que la conductora de ‘Hoy’ había aclarado que el hombre con el que fue captada es un amigo de la infancia, en diversos medios continuaban los rumores, por lo cual volvió a desmentir un supuesto romance.

“Si tu ves el momento, no hay ni un gesto de algo romántico. Es un amigo mío desde la adolescencia, conozco a su familia, tiene unos hijos preciosos. Estábamos tomando café, poniéndonos al día. No hay problema con eso, como puedes ver, no hay gestos de amor. Si hubiera sido algo más allá, no nos vamos a un lugar público”, explicó.

Ante las dudas sobre su vida personal, Legarreta declaró que no tiene prisa en encontrar una pareja, ya que se encuentra disfrutando de la etapa que experimenta.

“Estoy abierta a la vida, el amor ni me urge, estoy tranquila, feliz. Tengo amor de muchas maneras. No me urge, estoy bien. Yo no sé que la gente piensa que porque te divorcias necesitas pareja. Disfruto la vida con ustedes, trabajando, con mis hijas, viajando, comiendo rico, haciendo cosas que me gustan”, compartió.

Andrea Legarreta comparte la verdad detrás de la cita en la que fue captada

Ante los rumores, Andrea Legarreta negó por completo una nueva relación sentimental, señalando que la persona con la que fue captada es su compadre y se conocen desde hace tiempo.

“Es mi compadre, es Polo, es mi compadre. Incluso es uno de mis padrinos de bodas. Él está casado y tiene hijos. Es mi compadre y nos conocemos desde que éramos muy chavos y teníamos mucho tiempo sin vernos”, explicó.

En este sentido, sobre las dudas de una nueva relación en el futuro tras su separación de Erik Rubín, la conductora de televisión aseguró que no tiene prisa en encontrar una nueva pareja, ya que está tomando las cosas con calma.

“En realidad no ando con nadie, de pronto puedo salir a comer, pero él específicamente no, nada que ver. Cuando de verdad vaya a querer salir con alguien, me lo van a espantar. No tengo prisa de nada, al final no tengo un plan, no tengo prisa, no sé si lo necesito o no como tal, yo creo que no lo necesito hoy por hoy”, comentó.