¿Cuál es el precio de la costosa camioneta que Wendy Guevara le regaló a Marlon Colmenarez?

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez volvieron a convertirse en objeto de polémica luego de que la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ denunciara que alguien intentó utilizar sus datos personales, por lo que se señaló a Marlon de ser culpable del fraude. De esta manera, el influencer se pronunció al respecto y reveló la millonaria cantidad que costó la camioneta que recibió como obsequio.

Fue en una reciente transmisión del programa ‘Hoy’ que Wendy Guevara confesó que alguien intentó robar su identidad con la intención de aprovecharse económicamente: “Las mismas personas de donde esta persona firmó me buscaron y me dijeron: ‘mira, alteraron un documento y hasta le pusieron corrector’”.

Debido a sus conflictos recientes, se le señaló a Marlon Colmenarez de ser el culpable del intento de robo de identidad a Wendy Guevara, hecho que él mismo desmintió en sus redes sociales, donde cuenta con una gran seguidores pendientes de cómo se desarrolla la trama.

Marlon Colmenarez revela el precio de la camioneta que le regaló Wendy Guevara

Marlon Colmenarez recurrió a sus redes sociales para negar que cometió algún tipo de fraude con la camioneta que Wendy Guevara le obsequió hace dos años sin nada a cambio. Asimismo, no aceptó las acusaciones que lo inculpan de querer robar la identidad de la Perdida.

De esta manera, Marlon reveló que la camioneta que Wendy Guevara le regaló hace un par de años, tiene un costo de un millón de pesos: “Me la regala. Me dice: ‘bebé, te lo mereciste, tú sabes, papá es papá’. Hasta yo lloré de la emoción. Gente, yo vengo de abajo, yo vengo de una casa de barro. Entonces cualquiera se emocionaría”.

“La camioneta me la regalaste. Si tú hubieras gastado un millón de pesos regalando algo a alguien, después no se la puede estar quitando o no se le puede estar molestando. Ya lo que se dio, se dio. Lo que se regala no se quita”, sentenció.