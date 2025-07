¿Cuánto dinero ganaba Teresa Ferrer, actriz de películas para adultos que murió a los 39 años?

Tras la repentina muerte de Teresa Ferrer, reconocida actriz mexicana de películas para adultos, se revivió una entrevista en la que confesó cuánto ganaba por película, así como cuánto le pagan los clientes por sus servicios de scort, hecho que llamó la atención en medio de la tragedia y la conmoción por su deceso.

El 2 de julio se reportó el sensible fallecimiento de la creadora de contenido para adultos, Teresa Ferrer, a los 39 años. La actriz ingresó al Hospital General de Pachuca el pasado 1ro de junio y semanas después perdió la vida a causa de complicaciones respiratorias severas, tal como ha circulado en diversos medios de comunicación.

Grecia Indra Martínez Gutiérrez, mejor conocida por su nombre artístico ‘Teresa Ferrer’, nació en el estado de Hidalgo en 1987. Comenzó su carrera como edecán, después se convirtió en scort y su admiración por otras actrices del medio la llevó a formar una carrera sólida en el cine para adultos en México, por lo que debutó en Sexmex en 2017.

Teresa Ferrer revela cuánto ganaba por su trabajo como actriz de películas para adultos

En una entrevista que Teresa Ferrer concedió en 2022 para el medio Mira Hidalgo retomada por Infobae, comparó sus ganancias en la industria de la pornografía y como scort: “Varía, no pagan mucho, una película anal sí son 15 mil pesos. Yo como scort ganaba un poco más, pero aquí te repito, yo entré al porno porque buscaba otro tipo de cuidado, porque de scort sí tienes relaciones sexuales, pero tienes un riegos, pero con porno nos cuidan”.

Fue así, que confesó que por hora trabajando como scort, se llevaba a la bolsa un aproximado de 3 mil 500 pesos: “Trabajo por hora, que me invites a comer, vayamos por un café, que te acompañe a la fiesta, que te dé un masaje. Depende, todos los clientes son diferentes: algunos me contratan para comer, alguna charreada, no siempre es sexo, es pasar un buen rato, convivir con los clientes y luego de clientes pasan a ser tus amigos”.