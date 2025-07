Laura León queda fuera de ‘La Casa de los Famosos México’; ¿pidió mucho dinero?

Laura León no entrará a La Casa de los Famosos México

‘La Casa de los Famosos México’ está a punto de comenzar su tercera temporada y se encuentra confirmando a los participantes del 2025.

Facundo y Olivia Collins son las dos primeras celebridades que fueron presentados como habitantes confirmados del reality show de Endemol y Televisa.

Será este viernes cuando se anuncie al tercer habitante de la casa, el cual podría ser Aaron Mercury de acuerdo con filtraciones en redes sociales.

Laura León queda fuera de ‘La Casa de los Famosos México’

Uno de los primeros nombres que comenzó a circular en las redes sociales que estaría en esta temporada, es la cantante Laura León.

Sin embargo, Publimetro tuvo conocimiento de que la entrada de Olivia Collins quien fue anunciada este miércoles, se cubrió el lugar que estaba destinado a la intérprete.

De este modo, se espera que la amiga de Maribel Guardia cumple un papel similar al que tuvo Laura Bozzo en las temporadas de Telemundo.

¿Laura León pidió mucho dinero para entrar a ‘La Casa de los Famosos México?

Hasta el momento no se han dado a conocer las razones por las que la cantante no entrará al reality, sin embargo no es la primera vez que las cadenas de la televisión la buscan para que acepte encerrarse.

Y aunque su representante ha escuchado las ofertas, La Tesorito ha optado por rechazarlas.