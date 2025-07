Zior Park celebra el lanzamiento de A BLOODSUCKER con una sorpresa para México

El cantante surcoreano Zior Park desafía las reglas del sonido con su primer álbum de estudio titulado A BLOODSUCKER, en el que destaca por sus labores como cantautor, productor y director visual. Con este material, el público podrá aventurarse en un recorrido a través de diferentes géneros y visuales cinematográficos que solo un artista de su calibre podría crear.

Desde la visión de un vampiro, A BLOODSUCKER profundiza en las etapas del amor obsesivo a lo largo de 12 canciones, ofreciendo una experiencia única, tanto auditiva como visual, a quien se atreva a escucharlo. Cabe destacar que el misticismo de este álbum también se refleja mediante frases en español y una estética gótica que evoca una narrativa surrealista.

Es así como Zior Park, en una entrevista exclusiva con Publimetro, reveló detalles del proceso de producción de su primer disco y demostró su cariño por México con una sorpresa preparada para sus fanáticos del país, a quienes recuerda como el mejor público que ha tenido a lo largo de su carrera, gracias a su pasión y entrega.

Zior Park Imagen: cortesía

Zior Park se enfrenta a su propia visión del amor con A BLOODSUCKER

El amor es uno de los sentimientos más abordados en la música; no obstante, Zior Park se hizo presente para reinventar el concepto de “amar” con A BLOODSUCKER, donde muestra su percepción desde una visión vampírica: “Es el primer álbum con temática de amor que he hecho. Hasta ahora me había enfocado en letras satíricas o cargadas de metáforas, pero esta vez quise intentar contar una historia de amor. Por supuesto, sigue siendo mi tipo de historia de amor, así que terminó siendo un poco inusual”.

Zior Park deja claro su enfoque del sentimiento con un verso de la canción DANCING WITH CHEMICALS: “La letra describe a dos personas paradas sobre un puente frágil hecho de vitrales. Es hermoso, pero inestable; una metáfora de la relación en sí. La línea dice: ‘Even if this breaks, now we’re dancing with chemicals’ (Incluso si esto se rompe, ahora estamos bailando con químicos)”.

“La palabra ‘chemicals’ (químicos) puede tener varias interpretaciones, pero para mí significa: incluso si todo se desmorona, sigamos bailando mientras aún estamos intoxicados por el momento. Enfoquémonos en cómo se siente esto ahora, en lugar de preocuparnos por lo que pueda pasar”.

Al ser un álbum que no se limita a un solo género, los oyentes pueden encontrar su nueva canción favorita en A BLOODSUCKER sin importar sus preferencias musicales. “Si les gusta el pop, les diría que escuchen KEEP OUT!; si les gusta lo experimental, TWISTED FANTASY es una gran opción; y si no tengo idea de lo que les gusta, iría con DANCING WITH CHEMICALS. Creo que es un buen punto medio”.

Este disco no solo es una oportunidad de reflexión y experimentación para sus escuchas, sino que el mismo Zior Park percibió un cambio en sí mismo luego de crearlo: “Cuando empecé a escribir este álbum, honestamente era una persona muy cínica y fría. La gente me decía seguido que parecía alguien sin emociones, por eso me identifiqué con el concepto de vampiro. Pero cuando lo terminé, me di cuenta de que ese lado de mí se había desvanecido bastante”.

“Aprendí a amar mientras hacía este álbum. Aprendí a amarme a mí mismo, a amar a alguien con pasión y a amar al grupo al que pertenezco. Fue un viaje muy personal”.

No obstante, cada quien es libre de darle su propio significado a A BLOODSUCKER: “Cada persona lo experimentará de manera diferente. En cuanto al sonido, experimenté mucho con rock vintage, cosas que podrían recordar al glam rock, al rock británico o al pop antiguo. Si la gente piensa: ‘Esto suena muy retro’, yo estaría feliz con eso”.

La parte visual también juega un papel importante en el primer álbum de Zior Park: “Al igual que con la música, también traté de reflejar ese ambiente vintage visualmente. Incluso en los próximos videos en vivo, los dirigí con una vibra de clip de rock retro. Durante todo este ciclo del álbum, quiero seguir mostrando ese tipo de estética retro”.

Zior Park no olvida a su público mexicano

El video oficial de TWISTED FANTASY contiene subtítulos mexicanizados, y la canción SUCKER FOR DOPAMINA está formada por versos en español, un idioma que, además de representar perfectamente la personalidad vampírica del álbum, es un homenaje al público mexicano, que Zior aún no puede olvidar:

“Una vez que decidí usar un concepto de vampiro, quise incluir un idioma que no fuera el inglés. El coreano no encajaba del todo con la vibra de un vampiro atemporal y antiguo. Pensé: ‘¿Qué idioma hablaría un vampiro con siglos de vida?’ y el español fue lo primero que se me vino a la cabeza. Además, cuando me presenté en México el año pasado, la energía y el amor de los fans me dejaron una gran impresión; esa experiencia hizo que el español se sintiera emocionante, y me pareció natural incorporarlo en el siguiente álbum”.

Zior Park no perdió la oportunidad de recordar su visita a México en 2024, cuando se encontró con sus fanáticos en el Foro Bajo Circuito: “He hecho muchos shows, pero honestamente, el de México fue el más divertido que he tenido. La energía fue una locura, apenas podía escucharme cantar. Me hizo pensar: ‘Realmente quiero seguir presentándome aquí’”.

“Así que, si mis fans en México y América Latina siguen apoyándome, me encantaría tener más oportunidades de volver de forma regular y conectar”.

El artista originario de Corea del Sur invita al público a estar al pendiente de la promoción de A BLOODSUCKER: “Este álbum tiene 12 canciones, así que no quiero promocionarlo solo con un video musical y ya. He pensado mucho en qué tipo de contenido puedo seguir sacando para que la gente descubra más. A diferencia de los grandes idols de K-pop que lanzan todo de golpe, yo quiero mostrar las cosas poco a poco, con constancia y a lo largo del tiempo”.

De la misma manera, lanzó un mensaje a sus seguidores de México, aceptando que aún no supera la energía de su visita pasada: “Todavía no olvido la pasión que sentí de los fans mexicanos el año pasado; ese calor y bienvenida realmente se quedaron conmigo. Estoy muy agradecido por cómo todos me recibieron. Espero que este nuevo álbum llegue a más personas en México, pero, incluso si no lo hace, solo quiero ser alguien que pueda brindar un poco de fuerza o consuelo a quienes sí lo escuchen”.

Para concluir, destacó una sorpresa que tiene preparada para el 1 de noviembre: “Estoy planeando volver alrededor del Día de Muertos, y espero que podamos divertirnos todos juntos en ese entonces”.