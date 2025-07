Wikichava critica y se duerme en “Siete Veces Adiós”, la obra aclamada en CDMX

Por increíble que parezca, el influencer y conductor de tecnología Wikichava, conocido por su entusiasmo al reseñar gadgets y apps, fue a ver Siete Veces Adiós, la obra que ha estado años en cartelera en CDMX y que ha sido aplaudida por miles… pero terminó echándose una pestañita en pleno show.

“No soy su público, muy cursi. Me dormí un rato. La historia está llena de clichés”, publicó Wikichava en sus stories de Instagram, dejando claro que la obra no le llegó al corazón como a muchos otros que incluso lloran durante las funciones.

Aunque reconoció que la música, las actuaciones y la producción están bien, remató diciendo:

“Paul y yo nos quedábamos viendo como de WTF… no fui el único, y creo que la chica atrás de mí estaba igual”.

La obra se presenta en el Teatro Ramiro Jiménez de la CDMX, donde se ha llenado de elogios en redes sociales por su historia de desamor y superación, aunque parece que para el influencer tech no fue el plan ideal.

Lo cierto es que el público sigue abarrotando las funciones, mientras que Wikichava se queda con su veredicto: “Si les gusta el melodrama teatral, tienen que verla… yo, paso.”