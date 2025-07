La cantante e influencer mexicana Yeri Mua sorprendió a sus fans con la noticia de que su primer álbum de estudio, 'De Chava’, contará con una versión Deluxe, misma que ya se encuentra disponible a menos de dos meses de su debut discográfico.

A la ya extensa producción se le suman tres nuevos temas, entre ellos el recién lanzado tema junto a la argentina Six Sex, “Maldita” con la rapera española Bb trickz y “Lambo” en colaboración con la estrella estadounidense Rich the Kid.

Desde su paso por redes sociales hasta su llegada a los escenarios, la cantante veracruzana ha demostrado su capacidad para conectar con el público a través de su música y su estilo único, mismo que ha marcado la diferencia con respecto a otras figuras de la industria musical en México.

Yeri Mua estrena la versión deluxe de su disco ‘De Chava’ (Foto: Cortesía)

Entrevista con Yeri Mua

Previo a su presentación en el Pepsi Center de la ciudad de México, Yeri Mua también habló sobre el lanzamiento de su disco debut, señalando que será su carta de presentación para seguir ganando terreno dentro de la industria.

“En mi disco se va a notar mucho que extraño a mi ex. Pero que aparte de ser sentimental, porque también soy una chica sentimental, pues también soy muy divertida y me gusta ser sexy y provocar muchas cosas en las personas y es lo que van a ver”, reveló.

Yeri Mua se corona dentro del reguetón mexicano con su ‘Traka Tour’ (Foto: Cortesía)

Con la llegada de diversos cambios a nivel profesional, Yeri Mua afronta nuevos retos y responsabilidades con la convicción de dejar una huella con su propuesta musical.

“Me gustan los cambios, a pesar de que de repente me da cierta ansiedad, me gustan los retos, entonces, estamos en ese proceso. Yo creo que mi reto es proponer. Siempre proponer, siempre dar de qué hablar, siempre darle otro punto de vista diferente a la gente, porque siempre estarán otras ideas, pero a mí me gusta exponer las mías”, puntualizó.