Kapo deja todo el corazón en su segundo álbum de estudio ‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’

Kapo marca su regreso a la escena con su segundo álbum de estudio ‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’, mismo que destaca por su sonido experimental y sus colaboraciones con grandes estrellas del género urbano, tales como Myke Towers, Yandel, Feid, Rels B, Manuel Turizo, Ryan Castro y Lion Fiah, que consolidan su lugar en el género.

Las 15 temas que construyen ‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’ se basan en experiencias personales y demuestran la evolución de Kapo desde el inicio de su carrera. No obstante, la esencia y el corazón que le pone a su música no ha cambiado, tal como lo explicó en una entrevista exclusiva con Publimetro, en la que dio detalles acerca de su proceso de producción y sus planes a futuro para México.

Kapo

‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’ es la prueba definitiva de la evolución de Kapo

Después de ‘TU OG FAVORITO’, llega ‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’, álbum que aunque mantiene el espíritu de Kapo, marca una gran diferencia con su primer material. “El primero es más experimental. Este segundo lo hago con más seguridad y le entrego al mundo lo que por mucho tiempo había preparado. Es un álbum que hice de corazón a corazón y que gozamos haciéndolo en el estudio, gozamos en la calle creando las historias que íbamos a plasmar”.

Asimismo, explicó que ambos discos son importantes en su vida, sin embargo, su segundo lanzamiento contiene temas más íntimos y personales: “Es tan importante para mí como el primero, pero en este hay canciones que han marcado una etapa muy bonita. Son tiempos muy bonitos para mi vida y para los fanáticos que gozan el ritmo y el sonido del Kapo. Estoy arrojando 15 canciones que salen desde mi corazón. Es un sendero de historias, de vibra, de buena actitud y de nostalgia también, porque hay de todo un poco. Es para gozar y sentir”.

Cada una de las canciones que componen ‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’ fueron creadas de la misma manera, sin embargo, hay una que resalta por la dificultad que surgió al producirla: “Todas las canciones tienen su nivel de complejidad, pero ‘HACÍA FALTA YO’ fue una de las más difíciles de producir. Los coros góspel sin duda le dieron un color muy especial. Musicalmente hablando, creo que es un álbum de respeto, pues nosotros mismos tuvimos mucho respeto a la hora de crearlo”.

Pese a esto, no faltó la diversión en el estudio. “Cuando uno se está divirtiendo no hay tanta presión, por lo que no se vuelve tan complejo, así que a cada tema se le metió todo el profesionalismo que se pudo, pero sin quitarle la esencia y la vibra, que es lo natural y lo que lo hace más grande”.

Kapo se arriesgó con nuevos géneros en su segundo álbum, lo que lo llevó a explorar otras facetas de su talento musical al “darles música que en estos tiempos no se da. Me atreví a hacer un bolero con reggae; me atreví a construir sonidos que no son tan comerciales, pero que nosotros al desarrollarlos le dimos el toque que la gente espera”.

E invita a la audiencia a darle una oportunidad a ‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’, destacando la canción ‘BAÚL DE LOS RECUERDOS’ junto a Yandel, canción que los hará querer seguir escuchando el álbum.

Kapo Imágenes: cortesía

‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’ se convirtió en un viaje de autoexploración para Kapo

Mientras se encontraba en la producción de su segundo disco, Kapo notó algo en él de lo que no se había dado cuenta antes: “He logrado tener más paciencia en este tiempo y he avanzado mi oído y mi capacidad vocal. Con tanto trabajo y con tantas ganas de explotar y de salir adelante, siento que nos hemos esforzado y lo vimos en el resultado. Si comparamos mi música de antes con la de ahora, las dos tienen alma, pero ahora está más organizada, estructurada y con un fin claro”.

Y resaltó la importancia de su colaboración con Manuel Turizo para su carrera. “Siempre muy natural. Desde hace mucho tiempo hemos tratado de hacer música y ahora, después de todo el estallido, logramos conectar y ya llevamos dos canciones que sin duda son temas que no tienen temporada o que se vuelven una moda, sino que nos acompañan durante toda la vida”.

“La colaboración con Manuel es muy esperada también por parte de los fanáticos, pues somos de la misma casa. Es bonito que todo se haya dado a su tiempo, en el momento necesario, y ahora logramos compartir otra pieza musical bastante chévere”.

Kapo subrayó que el género urbano se está convirtiendo en una referencia musical, no solo en países de Latinoamérica, sino en el mundo entero: “Somos una potencia bastante grande. Varios artistas latinoamericanos se convirtieron en potencias no solamente de la música, sino de la moda y de inspiración”.

No dejó pasar la oportunidad para señalar su cariño por cada uno de los países que componen Latinoamérica, no obstante, resaltó su orgullo por el lugar que lo vio nacer: “Me siento orgulloso de los representantes de Colombia que tenemos en este momento. Estamos sacando la bandera, no solamente por una generación, sino por un montón de gente que durante mucho tiempo ha luchado. Me da mucha dicha que Colombia esté compartiendo su cultura con diferentes países y llegando a rincones inesperados”.

El intérprete sentenció que espera que quienes escuchen ‘POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA’ “gocen de principio a fin, que sepan que por encima de querer tener resultados con la música, queremos darle a la gente lo que sale de nuestro corazón con mucho cariño”. Y finalizó con una sorpresa para nuestro país: “Quiero estar en México, ya pronto anuncio la gira por México”.