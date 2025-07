¿El Superman que el cine necesita? Nicholas Hoult revela qué hace tan temible a Lex Luthor

(Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures)

Nicholas Hoult ha estado nervioso desde que se enteró que haría el villano Lex Luthor en la nueva versión de Superman. El actor enfrenta ahora su desafío más grande: darle nueva vida al personaje en un momento en el que los superhéroes han perdido parte del brillo que tuvieron en la última década.

La nostalgia pesa, y el director James Gunn lo sabe. Por eso, su nueva versión promete ser una carta de amor a los cómics clásicos, sin dejar de lado una mirada contemporánea y emocional.

David Corenswet toma el rol de Clark Kent, con la misión de combinar la nobleza, fuerza y ternura que definen al personaje. Rachel Brosnahan, como Luisa Lane, apunta a una versión más aguda e independiente. Nicholas Hoult como Lex Luthor, en lo que se anticipa como una versión más fría, cerebral y corporativa del villano.

Fue el propio Hoult quien compartió con Publimetro cómo fue adentrarse en este villano que tiene su propia huella en la historia de Superman.

Entrevista con Nicholas Hoult (Lex Luthor) en la nueva cinta de Superman

¿Qué sentiste al saber que entrabas a Superman?

—Recuerdo que solté una risita malvada cuando James (Gunn) me llamó para preguntarme si quería interpretar a Lex, en parte porque cuando leí el guion por primera vez, originalmente lo estaba leyendo para hacer una prueba con James para posiblemente interpretar a Superman. Mientras lo leía, recuerdo haber tenido una reacción instintiva al leer las partes de Luthor, como de: “Creo que encajaría mejor con ese personaje”, pero ignoré ese sentimiento. Y cuando James me llamó y me dijo eso, fue como cerrar un círculo.

¿Cuál era tu relación personal con el personaje, los cómics, las películas, la televisión?

— Smallville pasaba mucho en la televisión del Reino Unido cuando yo crecía. Así que fue principalmente eso. Michael Rosenbaum fue el primer Lex Luthor que vi, supongo. Y ha habido tantos actores brillantes que han interpretado al personaje. Pero una de las cosas más lindas de entrar a esta película es que Michael conoce a James, y pudimos ponernos en contacto. Pasé un tiempo con él y realmente me dio su bendición, su apoyo y su aliento para asumir el rol. Fue muy especial haber podido conectar con él antes de todo esto.

<i>“Amo los cómics de DC, sus personajes y sus películas anteriores, y estoy muy emocionado de ser parte de esta nueva etapa, porque siento que la combinación de habilidades, dedicación y corazón que aportan James y Peter, y la forma en que están abordando este mundo, es algo realmente especial”</i> — Nicholas Hoult, actor

¿Qué crees que representa Superman, tanto en la película como en nuestro mundo?

—Representa lo mejor de lo que significa ser humano: esforzarse al máximo, tener esperanza, bondad, cuidar de los demás, protegernos entre nosotros… y no avergonzarse de eso. Ser puro, aceptarlo, y siempre dar lo mejor. Creo que representa todo eso.

¿Cómo hacer la interpretación de un personaje que ya tiene tantas referencias?

—Es interesante, porque hay algo peculiar al asumir un personaje como este. Ha sido interpretado varias veces por actores maravillosos a quienes admiro, más allá de su versión de Lex, como íconos del cine. Pero al final siempre regresas al guion, a James y a esta historia, y a cómo funciona Lex en este mundo: cuáles son sus motivaciones, sus manipulaciones, sus estrategias.

Lo divertido como actor es que puedes revisar las diferentes épocas del cómic y ver qué historias se alinean o te dan una lectura emocional que aporta más sentido al personaje en esta versión. Nunca se trató de decir: “Quiero hacer algo totalmente diferente con Lex Luthor y hacerlo mío”, porque eso sería un enfoque deshonesto. Más bien fue: “Esta es la historia. Así veo yo a Lex. Esto es lo que puedo tomar de los cómics, libros y otras inspiraciones como parte de mi investigación”, y a partir de todo eso, construir algo que, con suerte, se sienta genuino y con raíces sólidas. Y si como resultado de ese proceso el personaje termina siendo único o diferente, entonces mejor aún.

Entrevista con Nicholas Hoult (Lex Luthor) en la nueva cinta de Superman

Tu Lex no solo está calvo, también es elegante. ¿Qué hay detrás de este look?

—Yo podía llegar y mostrarles imágenes de los cómics y decir: “Así veo a Lex”, y ellos hacían sutiles sombras o trabajaban en partes de mi rostro para acentuar rasgos que lo acercaran más a la imagen que yo tenía, además de afeitarme la cabeza, claro. También, en los cómics leí una escena de All-Star Superman donde Clark visita a Lex en prisión y él está entrenando en el gimnasio. Le muestra los músculos y le dice: “Esto es real, es trabajo duro”. Y eso también quería que formara parte de la psicología de este Lex: un tipo muy determinado, sumamente inteligente, enfocado en lo que quiere lograr, pero también alguien que busca ser, no un superhumano, pero sí el ejemplo máximo de lo que un hombre puede ser físicamente. Quería que se sintiera fuerte, físicamente preparado, y entrené para eso, porque me gustaba la idea de que, en su mente, si se enfrentara a Superman en igualdad de condiciones, sin poderes, él podría estar a la altura.

¿Qué crees que es lo que realmente busca Lex?

—Creo que quieres que Lex sea una amenaza real, y cuando tienes a alguien tan poderoso como Superman, es difícil encontrar a alguien que parezca estar a su nivel. Y eso es lo maravilloso del guion de James, la inteligencia con la que Lex juega este juego. Pero más allá de eso, creo que, aunque podamos ver el lado malvado o negativo de lo que hace, también me gusta preguntarme: ¿Lex es, en cierto modo, un humanista? ¿Cree que está protegiendo a la humanidad al no permitir que alguien como Superman intervenga en su destino, y al tratar de asegurar que la humanidad avance por sus propios medios, como él considera que debe ser?

James describe este mundo como uno que enfrenta la llegada de la inteligencia artificial, donde la gente teme perder empleos y muchas otras cosas. Y para Lex, eso es lo que representa Superman. Él ha trabajado toda su vida, ha construido una empresa, ha desarrollado ideas, se ha esforzado… y de pronto aparece este ser y le arrebata toda la atención y la admiración del mundo.

Entrevista con Nicholas Hoult (Lex Luthor) en la nueva cinta de Superman

¿Cómo te llevaste con el resto de los actores?

—Primero que nada, la dinámica entre ellos. Una de las cosas más mágicas de ver es la química entre ambos, cómo sus personajes se empujan y se atraen, cómo cambian de postura constantemente. Eso se debe tanto a lo maravillosas personas que son, como a su talento como actores.

Logran que esas escenas entre sus personajes tengan chispa, vida; hay una dinámica muy divertida, que se siente auténtica y también emocional. David encarna completamente lo que es Superman, y además su transformación física en Clark es impresionante. Y Rachel le da a Lois ese fuego y determinación que la caracterizan. Son interpretaciones realmente extraordinarias.

¿Cómo fue trabajar con James Gunn?

—Realmente disfruté trabajar con James. Como ya dije, su guion es fantástico, pero además es muy colaborativo, abierto e invita a crear un ambiente de apoyo en el set. Está dispuesto a probar cosas, pero también es muy claro con lo que necesita y con su visión para la historia y para cada momento dentro de ella.

Como director, es muy honesto. Te hace sentir en buenas manos, porque te da retroalimentación real y directa, y sabe exactamente lo que quiere. Tiene una forma increíble de narrar y guiar las escenas, incluso improvisando diálogos o acciones en el momento, lo que sea que la escena necesite. Y cuando lo escuchas durante una toma diciéndote qué quiere que pruebes o intentes, hay algo inesperado y muy divertido en eso, en la manera en que te guía. La verdad, fue una experiencia maravillosa para mí.

Entrevista con Nicholas Hoult (Lex Luthor) en la nueva cinta de Superman

¿Qué significa para ti haber grabado en Cleveland, la ciudad natal de Superman?

—Solo filmé una toma en Cleveland, no tuve una experiencia completa ahí, aunque sí se siente como si uno entrara en contacto con la historia desde que aterrizas en el aeropuerto, donde hay una estatua de Superman y una pared dedicada a la historia del personaje. Para mí, eso también fue casi al final del rodaje. De alguna forma, se sintió como si todo hubiese cerrado un ciclo al terminar esta historia justo ahí, en el lugar donde nació Superman.

¿Por qué el público debería ver esta película? ¿Y por qué Superman, especialmente este Superman, es el superhéroe ideal para el mundo actual?

—Para mí, hubo momentos en el set en los que, al observar lo que ocurría, sentí que estaba presenciando algo que solo puede describirse como magia cinematográfica. Como cuando vas al cine de niño y ves algo que se graba para siempre en tu memoria: no solo como una gran escena de película, sino como un momento de vida, de esos que marcan el origen de tu amor por las historias, por el cine, por todo esto.

Es una reacción emocional muy difícil de explicar. Pero sentí destellos de eso en el set, como si pudiera transportarme al cine y ver la película, y pensar: “Ese momento es mágico, y eso es lo que representa estar en una sala de cine en esos instantes tan especiales”.

Superman, tal como lo interpreta David, es un personaje tridimensional, completamente desarrollado, que es simplemente una gran figura a quien admirar, comprender y sentir que existe como un símbolo de esperanza.

¿Cuándo se estrena Superman en México?

10 de julio se estrena en las salas de cine.