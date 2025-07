La reconocida actriz Bárbara Torres se convirtió en la decimoquinta eliminada de la actual edición de ‘MasterChef Celebrity Generaciones 2025’, quedando a un paso de la gran final. Su salida de la cocina más famosa de México, se dio tras un reñido reto de eliminación que la enfrentó a su compañero Dani Valle.

A lo largo de la competencia, Torres se destacó por su peculiar sentido del humor y una evolución constante en sus habilidades culinarias, ganándose el cariño del público y de sus compañeros, a pesar de los desafíos propios de un reality de cocina de alto nivel.

¿Quién es Bárbara Torres, actriz eliminada de ‘MasterChef Celebrity?

Bárbara Torres es ampliamente conocida por su icónico personaje de Excelsa en la popular serie de televisión ‘La familia P. Luche’, de Eugenio Derbez, un rol que la catapultó a la fama y la convirtió en un rostro querido por varias generaciones.

Su talento actoral la ha llevado a participar en numerosas telenovelas como ‘Corazón indomable’ y ‘Lorenza’, así como en diversas obras de teatro y programas de comedia, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar roles tanto dramáticos como humorísticos.

En su paso por ‘MasterChef Celebrity’, Bárbara Torres enfrentó momentos de alta presión. El episodio de su eliminación comenzó con un reto de campo en un safari, donde su equipo no logró superar la prueba, llevándola directamente al desafío de salvación. Posteriormente, en un duelo contra Dani Valle, la actriz presentó un platillo de “Ratatouille” que según los jueces no cumplió con los estándares de cocción exigidos, lo que finalmente selló su destino en la competencia.

A pesar de no alcanzar la final, Bárbara Torres se despidió con emotivas palabras, expresando su tristeza por no haber llegado a la meta que se había propuesto, pero también su felicidad y gratitud por todo lo aprendido. “Estoy triste. Para mí esto no era una competencia con mis compañeros, era una competencia conmigo. Y entonces no llegué a donde me propuse”, confesó la actriz.