Rels B en el Palacio de los Deportes: conoce el precio de los boletos para su quinta fecha

Debido a la alta demanda, Rels B lanzó una fecha más para dar un concierto en México. De esta manera, el 9 de septiembre el rapero agendó una presentación en vivo más en el Palacio de los Deportes, de la cual, ya se llevó a cabo la primera preventa, por lo que se revelaron los precios con cargos de los boletos.

Rels B visitará México como parte de su gira ‘A New Star World Tour’. Hasta el momento, el intérprete ha lanzado cinco fechas para septiembre en el Palacio de los Deportes, de las cuales, cuatro ya hicieron sold out y la quinta apenas comenzó con la primera preventa Beyond Prestige, no obstante, se espera que obtenga los mismos resultados que las ventas anteriores.

Esto reafirma el nivel de Rels B como una estrella de talla mundial, pues sus fanáticos ansían escuchar en vivo los más grandes éxitos que lo llevaron a la fama, tales como ‘A mí’, ‘lo que hay x aquí‘, ‘La última canción’, ‘Buenos genes’ y ‘pa quererte’; así como sus lanzamientos más recientes: ‘Tú vas sin’, ‘vuele contigo’ y ‘Mis días a tu suerte’.

Rels B en concierto en Medellín (Cortesía)

¿Cuáles son los precios para la quinta fecha de Rels B en México?

El día de hoy comenzó la primera preventa Beyond Prestige para el concierto del 9 de septiembre de Rels B en el Palacio de los Deportes, por lo que la cuenta de X ‘Ailoviutl’, famosa por compartir información certera acerca de eventos en México, reveló los precios con cargos de los boletos:

Pista : $2,305.75

: $2,305.75 Nivel B : $2,549.75

: $2,549.75 Nivel C : $1,939.75

: $1,939.75 Nivel D : $1,329.75

: $1,329.75 Nivel E: $1,085.75

Fanáticos del rapero español aún tendrán oportunidad de adquirir sus entradas el 8 de julio en la venta Priority, el 9 de julio en la preventa Citibanamex y el 10 de julio en la venta general a partir de las 11:00 horas.