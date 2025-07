Bárbara Torres recuperó su brillo gracias a ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity’, uno de los programas más vistos en México, despidió a Bárbara Torres de la contienda por el premio millonario. No obstante, la comediante no se retira triste, sino que abandona esta aventura culinaria con la frente en alto, luego de vivir una de las mejores experiencias de su trayectoria artística.

Bárbara Torres, con entusiasmo, avanzó en la competencia hasta colocarse como la sexta mejor cocinera de esta temporada, siendo apoyada por el público, que colocó su nombre en tendencias en redes sociales en más de una ocasión.

Tras este largo y fructífero viaje, Bárbara Torres se acercó a Publimetro para revelar detalles acerca de su paso por la cocina más famosa de México, además de dar un adelanto de los proyectos que tiene en puerta.

Bárbara Torres cumplió su sueño de participar en un reality de cocina

La actriz, que desde siempre había sido fanática de los programas culinarios, no ocultó su emoción de haber sido contactada para participar en ‘MasterChef Celebrity’:“Me encantan todos los realities de cocina, a pesar de que yo no cocino. El momento en que contactaron a mi mánager para ver si tenía ganas de entrar, no lo dudé. Me encantó la idea porque es algo que siempre había querido hacer.”

“Toda la gente que ya había participado mencionaba que ‘MasterChef’ cambiaba su vida; después comprobé que es real. Fue algo que quise hacer desde el fondo de mi corazón."

Bárbara Torres

‘MasterChef Celebrity’ no fue únicamente un peldaño en su carrera profesional, sino también un viaje para conocer a quienes se convertirían en sus amigos cercanos:“Encontré amistades inesperadas con los más jóvenes, los millennials y la nueva generación. Al único que conocía de ahí era a Carlos Quirarte, pero a los demás no los conocía, y fue una grata sorpresa, porque realmente son unos chavos súper trabajadores, súper nobles, se ayudan entre ellos y son cero rencorosos."

La amistad sobrepasó las barreras de la edad y fue tan fuerte, que Bárbara casi se cambia de equipo:“Son unas generaciones hermosas, eso me sorprendió mucho y me alegró mucho el poder compartir con ellos. De hecho, me decían que yo era de los de la nueva generación de clóset.”

A pesar de los momentos de diversión y alegría que se vivieron en la competencia, también existieron ratos de tensión. No obstante, la originaria de Argentina no carga consigo rencores:“Sí, es un reality, pero es un programa de televisión. Los programas de televisión, obviamente, tienen sus líneas y una estructura definida. Por lo tanto, jamás me tomé nada personal, ni mucho menos. Al cerrar las puertas del foro éramos jueces y participantes, pero se abrían las puertas y éramos todos compañeros divirtiéndonos, tomando café, haciendo videos, etcétera.”

El reality se convirtió en una prueba personal para Bárbara, que siempre dio todo de sí sin importar el reto:“El día que tuve que hacer garnachas fue terrible. Sí las sé comer, pero no las sé hacer. Conseguí hacerlas porque me concentré mucho en cosas que me enseñaron mis papás: que hay que hacer las cosas lo mejor posible. Pero lo terminé y me dijeron que había sido el mejor platillo. La alegría que sentí fue increíble, porque además, la competencia fue conmigo misma, no con el resto de la gente."

Nunca dejó de esforzarse en la contienda; sin embargo, el final llegó para ella en un día agotador, por lo que no le tomó por sorpresa su expulsión:“Me lo imaginé, no porque hiciera las cosas mal, sino porque estaba agotada ese día. Veníamos de muchas semanas trabajando, porque diario comenzaba mi día a las 6:30 de la mañana y terminábamos tarde, en ocasiones hasta pasadas las 11 de la noche. Llegaba a mi casa, me desmaquillaba y me ponía a cocinar para practicar. Por lo tanto, ese día estaba muy agotada. Hicimos el reto de campo y más tarde fue el otro reto. Tenía la mente cansadísima y eso no te juega a favor en un reality.”

“Por eso tampoco me pareció mal. Creo que tuve un desarrollo muy bueno durante toda la temporada, crecí muchísimo en todos los sentidos de la palabra. Ese día hasta me puse contenta por Dani. Son retos personales los que uno se propone en este programa”, agregó orgullosa de su desempeño.

Bárbara Torres (TOÑO FLORES)

‘MasterChef Celebrity’ le devolvió el brillo a Bárbara Torres

La comediante se ha hecho presente en diversos realities, no obstante, destaca ‘MasterChef’ como una de las mejores experiencias de su vida:“Hay algunos que he disfrutado más que otros. Cada uno toca diferentes temas y tiene diferentes estructuras; por esto algunos han sido más provechosos que otros. Pero siendo sincera, ‘El gran chapuzón’ y ‘MasterChef’ han sido los realities más bonitos que he hecho en mi vida."

Esto a diferencia de ‘La Casa de los Famosos México’, que, a pesar de haber sido parte de la primera temporada, Bárbara no muestra interés por otras entregas del reality:“La segunda no la vi y creo que esta tampoco la veré. En ocasiones me aparece el contenido en TikTok o en otras redes sociales, pero no me engancho. Es un reality que está muy bien pensado, pero no soy público de ese tipo de programas.”

Tras diversas dificultades a las que se enfrentó, el programa de cocina jugó un papel importante en la recuperación de la energía que la caracteriza:“Gracias a MasterChef resucité mi verdadera yo. Luego de una mala experiencia que pasé, estaba medio apagada, no estaba en mi centro, y con MasterChef resurgió la Bárbara alegre, divertida, que cotorrea. Por eso estoy muy agradecida con este reality."

El viaje no se termina en ‘MasterChef’

Bárbara aún tiene mucho para dar:“Ahorita estoy en ‘La Jugada TUDN’; apenas terminó MasterChef volví con Israel Jaitovich a hacer ‘Humor sin Barreras’; sigo con mi obra de teatro ‘Menopausia, la culpa es de las hormonas’, obra en la que participo desde hace un año y medio y seguimos llenando todos los días; también estoy con mis shows y una conferencia sobre cáncer y menopausia; además de las clases en mi escuela, que se llama ‘Construyendo Actores’."

“Estoy con mucho trabajo, si me quejara sería una malagradecida", concluyó.