Con casi dos décadas de carrera, Edén Muñoz es el artista joven más completo del regional mexicano. El sinaloense, lo mismo canta, que escribe y produce no solo sus temas, sino también los de grandes estrellas como Alejandro Fernández, Yuridia, Alejandro Sanz y Reyli Barba, con éstos últimos, estará lanzando colaboraciones durante la segunda mitad del año.

De ser el cerebro musical de agrupaciones como Colmillo Norteño y por más de una década de Calibre 50, Edén ha dado continuidad a una historia de éxitos desde hace cuatro años en solitario y aunque ha trabajado con algunas de las figuras de moda, sigue prefiriendo como dice uno de sus tantos hits; trabajar ‘a la antigüita’ siguiendo la línea de sus ídolos entre los que están Joan Sebastian, Banda Pequeños Musical y Lalo Mora por mencionar algunos.

Edén Muñoz alista nuevo álbum y colaboraciones con Alejandro Sanz y Reyli Barba (Foto: Sony Music México)

En exclusiva para Publimetro, el reconocido cantautor, quien se presentará en el Auditorio Nacional 7 y 8 de noviembre, habla sobre el momento que vive su carrera, su próximo álbum y la experiencia de trabajar con personalidades de talla internacional y hoy en día haberse convertido en un ídolo de niños y adultos gracias al gran éxito de ‘La Nena’ un tema de los 90 que resurgió gracias a el.

¿Por qué sigues haciendo música mexicana tradicional y no la de moda?

“Así como hay muchos exponentes de la nueva ola, también tiene qué haber una contraparte porque no podemos perder la esencia del regional mexicano tradicional, esa es la mata y de ahí venimos todos, así que hay que defender nuestras raíces”.

“La Nena” te ha traído grandes satisfacciones, pero también a Don Cosme Tadeo, ¿habrá algún otro tema que graben juntos?

“Don Cosme tiene mucha energía todavía, me di cuenta que no tenía nada en plataformas entonces platiqué con el, tengo mi sello discográfico y lo puse a su disposición para darle un orden a su carrera así que le produje un disco con sus éxitos, temas inéditos y ‘covers’ que a él siempre le gustaron al estilo tecno banda, lo tendremos disponible a mediados de agosto, es un poco devolverle lo que me dio sin planearlo. Tenemos historias parecidas tras nuestras salidas de importantes grupos; en su caso de Pequeños Musical una agrupación que me marcó desde pequeño”.

¿Cómo ha cambiado tu carrera con un éxito como “La Nena” que cantan y bailan los niños en todas partes?

“El show ha cambiado porque ahora nos siguen muchos niños efectivamente. Así que hay qué cuidar las letras de las canciones, mi música se ha vuelto de la familia y aunque soy mal hablado ahora me detengo dependiendo en donde nos presentemos porque van muchos menores”.

¿Para cuándo tendremos un álbum nuevo de Edén Muñoz?

“Estamos listos para lanzarlo el 22 de agosto, se llama ‘Piedras a la Luna’, es hasta el momento uno de los proyectos personales más lindos porque suena a mis raíces, a la banda, el norteño, las canciones de doble sentido con las que crecí y que marcaron un estilo en mí. Incluso lo grabamos en un estudio icónico para que sonara a la banda antigua. Eso es lo que soy y voy a defenderlo siempre”.

Hace poco lanzaste “Raite Pa’ Con Diosito” un adelanto que suena muy al estilo de Joan Sebastian, ¿qué significa para ti?

“Es un referente para mí y siempre lo diré, he trabajado a lo largo de dos décadas y lo seguiré haciendo con la intención de trascender, Joan y Marco Antonio Solís son mi inspiración, yo quiero aportar cosas buenas al regional mexicano, poco a poco y con paso firme sé que lo lograré. A esto me voy a dedicar toda la vida así que no tengo prisa”.

Te hemos visto muy cercano a Alejandro Sanz, ¿han estado trabajando en algo juntos?

“Yo siempre soñé en que algún día lo conocería y quería tener un tema preparado para el, para el Sanz con el que yo crecí. Sin embargo, cuando coincidimos, hicimos tan buena química que juntos escribimos una canción que creo que tiene todos los elementos para ser un éxito, de hecho será el focus track de la segunda parte de su álbum que saldrá en noviembre, la canción se llama ”Yo Era Poesía", es el justo medio entre su estilo y el regional, me di a la tarea de que mi público la entendiera y por supuesto que también su público que es internacional. El acordeón juega un papel muy importante para que suene una melodía deliciosa".

¿Hay algún otro artista con el que vayas a colaborar este año?

“Sí, con el Profe Reyli Barba con quien coincido en muchas cosas pero la más importante es que ambos vemos la música con mucho respeto. Él ha pasado por cosas muy fuertes y ha seguido adelante, me dio consejos muy padres, además de la oportunidad de llevar al regional mexicano su tema más importante; ”Amor del Bueno". Sinceramente creo que quedó muy bueno, la fecha de lanzamiento no la sé aún, pero lo que puedo adelantar es que será para un álbum de colaboraciones que el está preparando”.

En cuanto a presentaciones, ¿qué viene después de haber llenado la Arena Ciudad de México?

“Desde que empezó el año no hemos parado de trabajar por toda la República Mexicana pero hay fechas muy importantes que están por venir; el Auditorio Nacional 7 y 8 de noviembre, vamos a la Arena Monterrey el 22 noviembre, y al Auditorio Telmex 27, 28 y 29 de noviembre así que cerraremos el año de la mejor manera”.