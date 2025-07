El documental que todo fan de Simple Plan debe ver: ¿cuándo y dónde se estrena?

Simple Plan: The Kids In The Crowd, un documental íntimo que retrata la trayectoria de 25 años

Para los que gustan de los contenidos musicales y un repaso de las carrera de bandas llega Simple Plan: The Kids In The Crowd, un documental íntimo que retrata la trayectoria de 25 años de Simple Plan, una de las bandas favoritas del punk rock canadiense.

“Estamos emocionados de compartir nuestro documental. Captura nuestro recorrido, nuestras luchas y los momentos más memorables que hemos vivido juntos. Crearlo ha sido algo muy significativo y contar nuestra historia es la mejor manera de celebrar nuestro 25 aniversario”, dijo la banda.

Simple Plan: The Kids In The Crowd, un documental íntimo que retrata la trayectoria de 25 años (Skyler Barberio )

Simple Plan: The Kids In The Crowd trata sobre soñar en grande y perseverar. “Es una historia de amistad, hermandad y del poder transformador de la música. Esperamos que inspire a las personas a creer en sí mismas y motive a una nueva generación a encontrar su pasión, seguir su corazón y, tal vez, formar una banda en su garage o sótano... justo como lo hicimos nosotros”, añadió la banda.

Como complemento al documental, ya está disponible en Amazon Music una versión demo exclusiva y anticipada de I’m Just A Kid, del álbum No Pads, No Helmets… Just Balls. El soundtrack completo se lanzará junto con el documental el 8 de julio.

Actualmente, la banda se encuentra de gira por Norteamérica con su tour Bigger Than You Think!.

Simple Plan: The Kids In The Crowd ofrece una mirada sin precedentes al camino de la banda, desde sus primeros shows en sótanos de Montreal hasta alcanzar el estrellato mundial. El documental narra la creación de éxitos como Welcome To My Life, I’d Do Anything y Perfect, y analiza el impacto continuo de la banda como una de las agrupaciones punk rock más exitosas que aún llenan estadios en todo el mundo.

Los fans podrán disfrutar de material nunca antes visto, junto con entrevistas recientes a los miembros de la banda y a íconos reconocidos de la comunidad punk rock, como Mark Hoppus (Blink-182), Avril Lavigne, Dexter Holland y Noodles (The Offspring), y Fat Mike (NOFX).

¿Cuándo y dónde se estrena?

El documental se estrena este 8 de julio en Prime Video en más de 240 países y territorios. The Kids in the Crowd se suma al catálogo de la membresía Amazon Prime. Los miembros Amazon Prime en México tienen acceso a envíos gratis y rápidos, y entretenimiento, todo en una misma membresía.