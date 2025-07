Filtran las primeras fotos de las instalaciones de ‘La Casa de los Famosos México 3′

Cada vez falta menos para el estreno de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual además de la revelación de las celebridades que formarán parte; recientemente, Pablo Chagra compartió fotografías de las que podrían ser las nuevas instalaciones del programa.

Filtran las primeras fotos de las instalaciones de ‘LCDLFM 3′

Fue a través de sus redes sociales, donde Pablo Chagra, antiguo conductor del reality show de Televisa, sorprendió a sus seguidores al compartir contenido exclusivo de las instalaciones de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, resaltando por la nueva gama de colores y accesorios.

“Las fotos que todavía nadie ha visto del interior. Me llegaron, me las mandaron y me impactaron. Faltan cosas por acomodar, pero ya descubriremos dónde las irán poniendo. Obviamente no te puedo decir de qué lugar se trata, pero obvio todo mundo va a estar hablando de esto. Lo bueno de tener ojos por todos lados. Me llegaron estas fotos, son varias”, comentó.

Habitante confirmados para ‘LCDLFM 3′

Facundo

Olivia Collins

Aaron Mercuri

Alexis Ayala

¿Quién es Alexis Ayala, el cuarto habitante de ‘La Casa de los Famosos México 3′?

Alexis Ayala es un actor con una trayectoria impecable y una carrera consolidada en la televisión que se extiende por décadas. A sus 59 años, ha dejado una huella imborrable en la pantalla chica, participando en producciones de la talla de ‘Quererlo todo’, ‘Si nos dejan’, ‘Corazón que miente’, ‘Abismo de pasión’, y la icónica ‘Amarte es mi pecado’, entre muchas otras.

Su versatilidad le ha permitido encarnar desde villanos memorables hasta personajes entrañables, lo que le otorga una vasta experiencia frente a las cámaras y un profundo conocimiento del medio.

Alexis Ayala cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales (Captura de pantalla de publicación realizada en X por @LaCasaFamososMx)

Ayala también se ha destacado como director, una muestra de su talento multifacético y su evolución en la industria del entretenimiento. Su experiencia no se limita a las telenovelas, abarcando también series y la pantalla grande, lo que sin duda le ha brindado una visión integral de la producción televisiva.