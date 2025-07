Yolanda Andrade continúa recuperándose tras el aneurisma cerebral que le fue diagnosticado en el 2019.

Desde finales del año pasado la conductora se retiró de la pantalla chica para ser atendida y a través de las redes sociales ha compartido sus avances.

La presentadora de ‘Montse y Joe’ conmovió a sus seguidores tras publicar un video en el que le observa subiendo y bajando las escaleras como parte de su terapia.

Yolanda Andrade filtra impactante video de su convalecencia y confiesa que ha estado deprimida

Fue la periodista Martha Figueroa quien dio a conocer en su canal de Youtube el video que Yolanda colgó en su cuenta de threads.

En dicho clip Yolanda describe que se encuentra realizando su rutina de ejercicios a las 5:00 de la madrugada.

“5:30 🕠 AM. Les Comparto un Poco de lo que mi vida diaria cambió Por completo" comienza la publicación.

Y comparte que no siempre tiene ganas de levantarse y que incluso ha tenido momentos de depresión.

“NO siempre tienes ganas, Lo que hay es frustración En algunos momentos. Depresión y Mucha”.

Sin embargo, dijo a sus seguidores que no se va a dar por vencida: “Pero NO me voy a quedar en la LONA “.

Por último dijo a sus seguidores que si ella ha podido combatir la enfermedad, quienes se encuentren luchando por su vida también lo pueden hacer.

“Si yo puedo… Tu también !!! Seguro ❤️ Mis mejores deseos para alguien en donde estés Con Cariño 🫶. #yolandaandrade"

Seguidores de Yolanda Andrade reaccionan a video de ella convaleciente