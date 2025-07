Alex B revela que Pati Chapoy se disculpó tras polémica por herencia de Daniel Bisogno

La muerte de Daniel Bisogno impactó de distintas maneras a sus seres queridos y amigos cercanos, especialmente por la disputa que se originó por su herencia, misma que por un tiempo generó la enemistad entre Alex Bisogno y Pati Chapoy, tomando en cuenta que se posicionó a favor de Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor.

Alex B revela que Pati Chapoy se disculpó tras controversia por herencia de Bisogno

Después de aclarar que su familia hizo las pases con Cristina Riva Palacio para no perjudicar la relación con su sobrina, Alex B reveló recientemente que logró aclarar el tema con Pati Chapoy, puesto que después de la muerte de Bisogno, ambos se atacaron de manera pública.

“Cuando pasa una tragedia como la que vivimos, los sentimientos están a flor de piel. En su momento se dijeron cosas fuertes de parte de los dos lados, hubieron muchas confusiones y hasta este momento hemos aclarado todos los puntos”, explicó.

Alex Bisogno

Al respecto, el exconductor de ‘Al Extremo’ aclaró ambas partes de ofrecieron disculpas, especialmente por lo que se comentó durante una de las transmisiones del programa ‘Ventaneando’.

“Sí es importante decirlo, de la otra parte ya se me pidió disculpas de todo lo que se dijo, incluso en ‘Ventaneando‘. Al final los dos dijimos cosas que no debimos haber dicho, pero era por la situación que estábamos viviendo y de este lado igual yo también pedí disculpas”, añadió.

Alex B se reencuentra con su sobrina tras acercamiento con la exesposa de Daniel Bisogno

Después de señalar el distanciamiento que se generó por ciertos malentendidos, Alex B aseguró que logró un acercamiento con Cristina Riva Palacio, explicando que han tenido ciertos acuerdos a través de extensas conversaciones que favorezcan a las partes involucradas.

“Bueno, les quiero decir que que ya hay una cercanía por ambas partes de la familia, que ya hemos limado muchas asperezas, que hemos aclarado muchos puntos, que hemos llegado a muchos acuerdos, que claro, hay cosas en las que yo, pues a lo mejor no es no comulgo y también habrá otras en las que pues la ex esposa de mi hermano tampoco comulgue y justamente estamos tratando de llegar a un punto que nos que nos favorezca ambas partes”, dijo.

Al respecto de los detalles, el hermano de Daniel Bisogno aseguró que actualmente mantienen una relación cordial por el bienestar de su sobrina, además de comentar que han dejado todo en manos de los abogados para evitar conflictos.

“La verdad es que en este momento la relación pues es cordial, ya hay comunicación, ya pudimos ver a mi sobrina. Bueno, finalmente hemos hablado largo y tendido. Entonces, pues si me preguntan en este momento, las cosas van por buen rumbo, las aguas están calmadas y sobre todo ya ambas partes hemos decidido dejar todo en manos de los abogados para que todo se arregle por la vía legal como debe de ser”, explicó.