Expareja de Lady Racista la exhibe por abandonar a su hijo: “pidió que le quitara la custodia”

Luego de que un video en el que insulta y discrimina a un policía mexicano, Ximena Pichel se convirtió en objeto de críticas en internet, por lo que usuarios de redes sociales indagaron en su vida hasta revelar que mantuvo una relación con el actor Aarón Beas, quien además de pedir disculpas por el comportamiento de Lady Racista, la exhibió por pedirle que le quitara la custodia de su hijo.

Hace unos días, un video en la que la conocida como ‘Lady Racista’ hace insultos discriminatorios y arremete en contra de un policía tras reprenderla por no pagar el parquímetro. Esta mujer de origen argentino fue identificada como Ximena Pichel y debido a sus acciones, ahora se enfrenta a un proceso legal.

De esta manera, su expareja Aarón Beas se pronunció en un video en el que pidió disculpas públicas y tomó la oportunidad para exponer la actitud de Ximena contra su hijo.

Lady Racista quería perder la custodia de su hijo

En un video retomado por Radio Fórmula, Aarón Beas hizo públicos detalles de su relación con Pichel: “Cuando nació el niño yo me hice cargo de él de los seis meses hasta los ocho años él estuvo solamente conmigo y ella lo veía temporalmente”.

“Yo se lo pude haber quitado, de hecho su madre vino de Argentina, exclusivamente a ayudarme y a pedirme que le quitara la custodia. Yo no lo quise hacer, porque finalmente la madre es la madre y es lo más importante para cualquiera, él la ama”, agregó.

Asimismo, justificó su decisión de no revocarle la custodia a su expareja: “No es que todo el tiempo sea así, sí tiene estos arranques, pero también hay una parte de ella que es buena madre, que lo quiere, que lo sobreprotege, pero vamos a ver a qué llega”.

“Me gustaría que ella se atienda y se responsabilice”, confesó. “Yo no me atrevo a quitárselo a su madre. A mí me han llegado amenazas, pero él es un niño (...) Él está arrepentido, se dejó llevar por la situación, ya está empezando a tener ataques de pánico, llora mucho y no sabe qué va a pasar con su mamá”.