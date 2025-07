Filtran la causa de muerte de Michael Madsen, actor que trabajó con Quentin Tarantino

Michael Madsen, reconocido actor de producciones como ‘Reservoir Dogs’ y ‘Kill Bill’, fue encontrado sin vida el pasado 3 de julio; al respecto, se han generado diversas especulaciones sobre la causa exacta de su muerte, misma que recientemente fue revelada.

Filtran la causa de muerte de Michael Madsen

Sobre las dudas de su deceso, el cardiólogo de Michael Madsen declaró a la cadena de NBC de Los Ángeles que la causa de muerte del actor fue por un fallo cardíaco, pero de manera oficial será por causas naturales, donde el alcoholismo y un padecimiento cardíaco perjudicaron en su estado de salud durante sus últimos años de vida.

Así informaron la muerte de Michael Madsen

Michael Madsen, una figura recurrente en el universo cinematográfico de Quentin Tarantino y un reconocido intérprete de ‘tipos duros’ en Hollywood, falleció este jueves 3 de julio de 2025 a los 67 años de edad, en su residencia de Malibú, California, a causa de un paro cardíaco.

“En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado realizando un trabajo increíble con el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes “Resurrection Road”, “Concessions” y “Cookbook for Southern Housewives”, y estaba deseando empezar este nuevo capítulo en su vida. Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”, que se encuentra actualmente en edición. Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”, comentaron sus representantes Susan Ferris y Ron Smith y la publicista Liz Rodríguez.

La noticia de su deceso ha conmocionado a la industria y a sus fans, quienes recordarán su inconfundible voz grave y su presencia magnética en la pantalla, características que lo hicieron destacar en una carrera que abarcó más de cuatro décadas y más de 170 créditos en cine y televisión.