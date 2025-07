Mar Contreras expone su estrategia antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México’

Mar Contreras se convirtió en la quinta habitante confirmada de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’; pese a que la actriz cuenta con experiencia por su participación en ‘Operación Triunfo México’, este nuevo proyecto lo toma desde una etapa más madura de su carera.

Tras el anuncio oficial, Mar Contreras compartió en exclusiva con Publimetro sus primeras impresiones y expectativas sobre este nuevo desafío en su carrera, tomándolo con entusiasmo, pero consciente de la magnitud de la exposición que implica el reality show de Televisa.

“Estoy feliz, he estado un poco ansiosa, ya que tenemos tres meses guardando el secreto, así que muy contenta, muy agradecida y con ganas de que ya empiece. Hace tres meses recibí un WhatsApp donde me preguntaban: Fíjate que estamos en una junta de producción, tu nombre salió y nos encantaría saber si te gustaría entrar al programa. Y yo: claro que sí. A los 15 o 20 minutos ya estaba hablando con Rosa María, la productora, y justo cerramos dos días después, fue una contratación muy rápida. Yo soy creyente de lo que es para ti, te persigue”.

Mar Contreras abordó los desafíos que prevé dentro de la casa. Aunque su experiencia en el medio artístico le ha dado conocimiento para manejar la presión bajo el ojo público, la convivencia 24/7 y la falta de privacidad son aspectos completamente diferentes.

“Me ha preparado la vida, yo me siento muy lista. Creo que uno puede hablar y decir muchas cosas acá afuera y adentro, pues evidentemente, las reglas cambian y las cosas cambian porque también hay mucha influencia de las personalidades que vamos a entrar y eso definitivamente tiene mucho que ver, las personalidades, la energía de la gente, yo creo que vamos a estar todos como en el mismo canal de generar y sumar de manera positiva, de manera constructiva”.

En las temporadas pasadas del programas, las alianzas entre habitantes han sido claves en el juego, por lo cual al actriz mexicana compartió su percepción de los participantes confirmados hasta el momento.

“Los he estado analizando desde que salieron, a la mayoría los conozco por su trayectoria. A Facundo hace muchos años lo conocí y se me hace un tipo muy honesto, directo. A Olivia no tengo el gusto, pero conozco toda su trayectoria, sé que es una mujer de carácter fuerte, que es una mujer muy decidida. Entonces, hay que aprenderle mucho. También, Alexis, no tengo el gusto, pero otra personalidad, porque va a ser un personajazo dentro de la casa y a lo que he escuchado todos estamos en la misma sintonía, de ir a divertirnos, de que sea un reto individual”.

El formato del reality show suele contener mucha interacción con el público, por lo cual además de los comentarios positivos, Mar Contreras ha enfrentado las críticas, especialmente por un comentario que realizó de la temporada pasada de LCDLFM.

“En realidad fue algo textual que dijo mi hijo y se me hizo tan gracioso que dije: Okay, no estoy diciendo nada malo, no estoy perjudicando a nadie, pero siempre va a haber la forma en la que te quieran manchar un poco la imagen, pero así son las cosas. Estoy totalmente consciente y aparte me estoy divirtiendo porque pues preocúpate cuando no hablen de ti, ¿no?“.

Luego de años dentro de la industria, mismos que le han brindado más experiencia, Mar reveló detalles de su estrategia dentro de la casa, “No es que tenga una mega estrategia y lo que tengo no lo voy a decir, me voy a guardar porque entonces ya no sería una estrategia, ya todo mundo sabría qué onda, pero va mucho de la mano a la forma de ser la misma. Yo soy la misma dentro y fuera del set, entonces trato de ser congruente, trato de que mis palabras vayan de la mano con mis hechos, soy una mujer muy directa, soy una mujer muy sin pelos en la lengua, voy muy abierta a fluir, obviamente a sumar con la gente que esté dentro, con la que quiera sumar conmigo, bienvenida”.

Los televidentes esperan descubrir la verdadera personalidad de la actriz, lejos de los guiones, y cómo se desenvuelve en un ambiente donde la estrategia, la empatía y la resistencia emocional son cruciales para avanzar hacia la final, por lo cual Contreras se prepara de esta forma para el reto que implica.

“No hay forma de ocultar nada. Podré decirte algo, pero si mi verdadera intención es otra cosa, la gente se va a dar cuenta, entonces al final no puedes negar nada, entonces yo me quedo con con eso, solo voy a tratar de reforzar ciertas cosas, obviamente con la conciencia de que no soy la única que entra al reality, entra mi familia, entran mis hijos, entra mi esposo, entra la gente que me apoya. Yo soy responsable de lo que digo y lo que hago, entonces fuera de eso, las suposiciones de los demás y lo que piensen los demás de mí, ya es responsabilidad de quien lo hace y de quien lo dice. Entonces, yo me me preocupo por lo mío”.