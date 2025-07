¿Sebastián Rulli hospitalizado? Enciende las alarmas al ser captado en una camilla

Sebastián Rulli logró preocupar a sus seguidores en Instagram luego de compartir historias desde el hospital. El actor rompió el silencio sobre los problemas de salud que lo llevaron a recibir terapias de choque frente a sus 12 millones de seguidores en redes sociales, donde sus fanáticos se mostraron preocupados y enviaron mensajes de apoyo.

La pareja de Angelique Boyer, famoso por su participación en telenovelas como ‘Teresa’ y ‘Rubí’ logró escalar en la industria del entretenimiento en México hasta convertirse en un actor de renombre que es reconocido a donde quiera que va, pues además, su apariencia física lo colocó como uno de los galanes de la televisión más codiciados del país.

De esta manera, su estado de salud generó preocupación en redes sociales luego de que en su cuenta de Instagram compartiera una serie de historias desde la camilla de un hospital, donde explicó que debe someterse a terapias de choque, pues padece una afección que le produce mucho dolor y limita su movimiento.

¿Qué le pasó a Sebastián Rulli?

Sebastián Rulli reapareció en sus historias de Instagram desde la camilla de un hospital, no obstante, aseguró que no se trata de una situación tan delicada: “No se asusten, no es nada grave. Tengo ya varias sesiones que había tomado antes de irme de viaje, pero me hacen falta más”.

El actor explicó que su malestar se debe a la epicondilitis: “Es un tendón del codo que se inflama, algunos le llaman codo de tenista y yo creo que fue por exceso de ejercicio (...) juego tenis y pádel con la mano derecha, así que está medio raro el codo tenista en la izquierda”.

Asimismo, aseguró que a pesar de no tratarse de un problema de suma gravedad, le genera muchas molestias y dolores: “Muy molesto, hay que hacer terapia de choque para que se vaya desinflamando”.