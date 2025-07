¿De qué delitos sexuales se le acusa al conductor despedido de ‘MasterChef’?

Gregg Wallace, conductor de ‘MasterChef’ en su edición en Reino Unido fue despedido de su puesto de trabajo luego de ser merecedor de por lo menos 50 denuncias, relacionadas a conductas y comentarios sexuales inapropiados. Cabe destacar, que las acusaciones ya fueron respaldadas por un importante bufete de abogados, además de haber varios testigos de los hechos.

Luego de haberse hecho públicas las acusaciones en contra de Gregg Wallace, él intentó defenderse mediante un comunicado en Instagram, en el que culpó al trabajo periodístico de la BBC: “Después de 21 años de fiel servicio a la BBC, no me puedo sentar en silencio mientras mi reputación está siendo dañada para proteger a otros (...) La BBC ya no provee un periodismo balanceado e imparcial. Ahora no cuenta con sustento y solo son chismes sensacionalistas enmascarados como historias propias corroboradas”.

No obstante, él mismo aceptó que su comportamiento no fue el más acertado en diversas ocasiones y se escudó en su reciente diagnóstico de autismo: “Reconozco que en ocasiones, mi humor y mi lenguaje fueron inapropiados. Por ello me disculpo sin reservas. Pero nunca fui la caricatura que ahora se vence a cambio de clicks”.

¿De qué se le acusa a Gregg Wallace?

Según información del Bufete Lewis Silkin, indica que Gregg Wallace logró reunir 50 denuncias por comportamiento sexual inadecuado desde el año 2005 hasta el 2018. Entre los señalamientos se encuentran:

Haber llamado a una ganadora del reality “ perra sexy ” en redes sociales

” en redes sociales Haberse bajado los pantalones frente al personal femenino

Haber tocado de manera inapropiada y sin consentimiento a una chica del staff

a una chica del staff Habría bajado los pantalones de un colega en su camerino frente a otras personas

en su camerino frente a otras personas Haber realizado comentarios descritos como “repugnantes” ante el personal más joven.

La situación generó impacto en televidentes y usuarios de redes sociales, quienes no creyeron en la defensa que publicó en su cuenta oficial de Instagram.