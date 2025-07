Justin Bieber rompe las redes con publicación explícita y suma 10 millones de visitas en horas

Justin Bieber lanzó un álbum sorpresa titulado ‘SWAG’, hecho que se volvió tendencia mundial en redes sociales. Este disco, que cuenta con una advertencia de contenido explícito, también llevó al cantante a aparecer de nuevo en X, donde su publicación hasta el momento lleva 13,4 millones de visualizaciones, lo que reafirma su lugar en la industria de la música.

Luego de cuatro años, Justin Bieber volvió a la música con un álbum de 21 canciones, mismo que contiene colaboraciones con artistas de la talla de Sexyy Red, Eddie Benjamin, Dijon y Gunna. El cantante canadiense no dio pistas del lanzamiento de esta producción hasta unas horas antes de su estreno, por lo que tomó de sorpresa a todos sus seguidores.

‘SWAG’ contiene un total de 21 temas, los cuales son:

ALL I CAN TAKE

DAISIES

YUKON

GO BABY

THINGS YOU DO

BUTTERFLIES

WAY IT IS

FIRST PLACE

SOULFUL

WALKING AWAY

GLORY VOICE MEMO

DEVOTION

DADZ LOVE

THERAPY SESSION

SWEET SPOT

STANDING ON BUSINNES

405

SWAG

ZUMA HOUSE

TOO LONG

FORGIVENESS

Justin Bieber vuelve a X tras el lanzamiento de ‘SWAG’

Asimismo, su nueva producción llevó a Justin Bieber a reaparecer en X, red social que no ocupaba de manera frecuente. Por lo que frente a sus 108.6 millones de seguidores, compartió una imagen con la portada de ‘SWAG’, en la que se solicita precaución debido al contenido explícito del álbum.

La imagen compartida por el intérprete de ‘Peaches’ ya superó los 13 millones de visualizaciones y los números continúan subiendo a pocas horas de haber sido publicada.

Esto despertó un sinfín de comentarios en los usuarios de la red social, tales como: “Gracias Justin, este álbum es puro swag”, “Lo tengo en repetición, para este punto ya es una obsesión”, “Bienvenido de vuelta rey, tu álbum cambió mi vida”, “Este álbum es fuego, especialmente ‘GO BABY’ y ‘ALL I CAN TAKE’, que dan vibras de Michael Jackson” y “Definitivamente ‘SWAG’ es el álbum del año, no pueden decir que Justin no puso todo su corazón y su alma en el”.