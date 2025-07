Natalia Jiménez reaparece irreconocible y sin cabello durante lucha contra el cáncer: “Me despido”

La famosa influencer Natalia Jiménez se ha dedicado a compartir el proceso de su lucha contra el cáncer durante los últimos meses. Su nombre se volvió tendencia, pues subió un video a redes sociales en el que se muestra sin peluca e incluso asegura que las quimioterapias la dejaron sin una sola pestaña; además hizo una importante actualización acerca de su estado de salud.

En enero de 2025, Natalia Jiménez, de 20 años, lamentablemente fue diagnosticada con cáncer. De esta manera, se ha encargado de documentar su batalla contra la terrible enfermedad a través de sus cuentas en redes sociales, destacando Instagram en la que logró reunir más de 530 mil seguidores.

Tras varios meses de someterse al tratamiento para aliviar su enfermedad, la exparticipante de ‘MasterChef Jr.’ anunció que finalizó con las quimioterapias, resaltando su felicidad al respecto y recibiendo el apoyo de todos sus seguidores, quienes dejaron mensajes de ánimo para la originaria de España.

Natalia Jiménez se enfrenta a su última quimioterapia

Mediante un video que publicó en Instagram, Natalia Jiménez explicó: “No me creo que vaya a decir esto, pero bienvenidos a mi último día de quimioterapia. Esto no significa que esté curada, tengo que hacerme un último PET/TAC para saber que todo ha funcionado”

“Durante un mes voy a estar un poco tranquila y van a dejar de darme quimios”, agregó e hizo notar su esperanza por ya no tener que someterse a dicho tratamiento: “Comprobé lo que me quedaba de tiempo… me despido y por favor pido que esta sea la última de todas las quimioterapias de mi vida”.

Asimismo, destacó que las quimioterapias terminaron por dejar sin pestañas: “Literalmente no me queda ni una sola pestaña”.

Sus seguidores se hicieron presentes en los comentarios con mensajes de apoyo: “Por favor y que sea el último para siempre”, “Llegaste a la meta”, “Cruzando los dedos para que salga todo bien” y “Enhorabuena bonita ¡Que así sea!”