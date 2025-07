Lo que debes saber sobre la gira de Manuel Medrano por sus 10 años de carrera

Manuel Medrano tiene la excusa perfecta para regresar a México: el cantante colombiano conmemora sus primeros 10 años de carrera.

“Este año, más que mirar atrás, decidimos celebrar todo eso que hemos logrado… celebrar los momentos hermosos que nos ha dado la música”, dijo el cantante en entrevista con Publimetro.

Con una sonrisa tranquila y una voz cálida que suena a gratitud, Manuel Medrano abre el corazón para recordar —y al mismo tiempo proyectar— lo que significa para él cumplir 10 años de carrera artística. No hay nostalgia ni prisa, sólo un ánimo profundo de celebración y un amor por el camino recorrido.

“La verdad es que siento una conexión muy especial con el pasado, pero estoy muy conectado con el presente, y también con la mirada puesta hacia el futuro”, dijo. “Este año, más que mirar atrás, decidimos celebrar. Celebrar todo eso que hemos logrado, celebrar todos esos momentos hermosos que nos ha dado la música junto a nuestros fans”, puntualizó.

Este 2025 se ha convertido para Medrano en un homenaje viviente, una especie de fiesta permanente donde cada presentación revive esa primera canción, ese primer aplauso y esa primera conexión con la audiencia. Porque para él, el éxito no es una meta, sino una consecuencia natural del agradecimiento diario.

“Aprendí que hay que vivir en agradecimiento constante. No sólo cuando ganas un premio o tienes un logro, sino también por lo bueno y lo malo. Por el simple hecho de respirar”, contó.

Las redes sociales le han permitido a Medrano acercarse aún más a su audiencia, como cuando realizó un experimento social y salió a la calle para preguntarle a la gente si conocía su música. Un ejercicio sincero que reveló algo más profundo: cómo lo percibe el público y cuánto coincide esa imagen con la que él mismo tiene.

“Muchas veces sí, otras veces no. Depende del contexto. Pero hay momentos que me siguen pareciendo increíbles: fans que violan la seguridad de los shows y se suben al escenario sólo para abrazarme. O personas que me encuentran en la calle y tiemblan, lloran o no pueden hablar al verme. Eso aún me conmueve muchísimo”.

El colombiano no sólo se expresa a través de la música; también escribe guiones, dibuja las portadas de sus discos, crea visuales para los conciertos y, más recientemente, se ha dejado fascinar por el kitesurf, un deporte que pronto espera dominar y compartir con sus seguidores. “La música me permite mostrar casi todo lo que soy… pero el mar me llama últimamente”.

Una gira hecha con el corazón

Para Manuel Medrano, la gira de aniversario no sólo es un recuento de lo vivido, sino una propuesta escénica que mezcla romanticismo, arte visual y entrega total.

“Vamos a sentir una energía muy bonita. Nuestro público canta todas las canciones desde el inicio hasta el final, y eso es mágico. El show será muy poderoso, muy musical, con una puesta en escena fascinante y a la altura de lo que representa esta gira”.

Aunque escucha música muy variada —desde bossa nova, boleros y disco funky, hasta ABBA, Bee Gees o Daft Punk— también se reconoce como alguien que disfruta del silencio. “Cuando no estoy haciendo música, muchas veces me gusta simplemente estar en silencio”, confesó.

Conciertos en México

Mérida. 8 de noviembre, Auditorio La Isla

Querétaro. 13 de noviembre, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Puebla. 14 de noviembre, Auditorio Explanada

León. 22 de noviembre, EL Domo

Guadalajara. 26 de noviembre, Auditorio Telmex

CDMX. 27 de noviembre, Palacio de los Deportes

Monterrey. 28 de noviembre, Auditorio Banamex