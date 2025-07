90 minutos, una serie de barrio, futbol y resistencia ante la gentrificación: estreno

Como si se tratara de un encuentro previo a un partido de futbol, el actor José María de Tavira y el productor Joe Rendón, desde los vestidores virtuales, compartieron la estrategia de juego para el estreno de la serie 90 minutos que reúne a buenos jugadores del ámbito actoral.

La historia muestra al derrotado club de futbol local, Las Navajas, decidido a ganar el torneo de liga y usar el premio en efectivo para salvar el campo donde crecieron, antes de que se convierta en un casino. Sin embargo, cada vez que el equipo se recupera, la desgracia parece alcanzarlos y derribarlos: su entrenador muere, sufren un robo, y parece que el presidente de la liga conspira contra ellos. Con la esperanza de cambiar su suerte, el capitán recluta a una exestrella del futbol para que sea su nuevo entrenador y transforme al equipo en un conjunto triunfador.

90 Minutos, la serie que enfrenta futbol, barrio y gentrificación (Foto: Universal+)

“90 minutos nació a partir del amor por el futbol amateur y de lo ridículo que a veces es… como uno siente que es buenísimo y en realidad eres un troncazo. Hay mucha comedia de fondo. También teníamos el afán de contar historias de nuestra ciudad que no necesariamente tengan que ver con la Roma y la Condesa. Queríamos salir un poco de estos monotemas y voltear a ver lo que históricamente han sido los fuertes de nuestra narrativa: el barrio y las comunidades que se unen para salvar un ideal común. El cine de oro prácticamente todo está basado en eso. Yo tenía muchas ganas de regresar a esa sensación de equipo y unidad”, compartió Joe Rendón.

El productor no ocultó lo mucho que disfrutó hacer esta serie que mezcla una variedad de temas más allá del balón rodando en la cancha.

“El futbol me pareció el marco perfecto porque, finalmente, es eso: cuando saltas a la cancha con un uniforme y defendiendo un escudo, todos tenemos un objetivo en común. En este caso, será defender un pobre deportivo muy venido a menos, pero que representa el corazón de toda una comunidad. El tiempo pasa y se olvida, y el mecanismo gentrificador tiende a hacerle creer a la gente que quizá hay un futuro mejor si nos deshacemos de lo que nos da identidad. Don Gil se aferra a lo que él cree que es su equipo, pero en realidad es su universo… y logra traer de vuelta a El Veneno, quien con su carisma intentará rescatar este espacio”.

Por su parte, José María de Tavira presentó a su personaje Veneno Montoya, un exjugador que perdió una pierna.

“El Veneno es un héroe clásico en busca de redención. Tiene una disyuntiva constante: su mayor virtud —la lucha, la garra, el poder— también es su peor enemigo. Está en lucha constante por controlar ese poder y llevarlo a buen camino. Ese camino implica perdonarse a sí mismo, redimirse, salvar a su equipo, Las Navajas, a la familia de Don Gil… y, en un sentido más amplio, salvar a su comunidad del poder gentrificador asociado con el mundo bajo del crimen que los está amenazando”.

Al final, 90 Minutos es una historia que tocará fibras sensibles no solo por el fútbol, sino por retratar con dignidad la vida en comunidad.

“Tengo toda la esperanza de que la serie llegue al público, sobre todo de las zonas conurbadas de la Ciudad de México, porque creo que no sólo los puede divertir, sino que incluso puede generar una buena pizca de orgullo”, finalizó el productor.

Analogía con el futbol

Joe Rendón habló sobre esta mirada a los barrios —en este caso Ecatepec—, que representa también lo que se vive en muchas partes del país.

“La analogía con el futbol es muy hermosa porque siempre te da una segunda oportunidad, una revancha. La vida también. Esta es una serie que habla de eso: de las segundas oportunidades, de que no todo está perdido, y de que siempre está la esperanza de redención, aunque vengan batallas y guerras”.

“Malos” futbolistas, grandes actores

Entre los personajes de 90 Minutos se encuentra El Veneno (José María de Tavira), el flamante coach, quien tras un devastador incidente regresa a su lugar natal para entrenar al equipo donde comenzó su carrera futbolística… sin imaginar que también se reencontrará con su exnovia.

Alma (interpretada por Teresa Ruiz) vivió el desamor con angustia cuando El Veneno eligió la fama por encima del amor. Dieciocho años después, regresa para cuidar a su padre y ayudar a salvar al equipo.

“Para mí fue frustrante porque amo el futbol. Soy como un perrito: veo una pelota y quiero correr tras ella. Y ahora me tocó ser un director técnico que no tiene una pierna. Tenía que ver a mis compañeros actores (que no son muy fans del futbol y son malísimos jugando) desde la banca… ¡me moría de frustración! No quiero generar falsas expectativas: son tan buenos actores que parecen menos malos de lo que realmente son. No tienes idea de lo malos que son, pero también lo buenos que son actuando. Es un cast de ensueño”.

El actor destacó el valor del proyecto por su enfoque social y la diversidad generacional del elenco.

“Justamente mi objetivo era armar algo parecido a Full Monty. En Inglaterra o Estados Unidos se cuentan historias de hombres de clase baja que luchan cada día, y en Latinoamérica no lo habíamos explorado tanto. El objetivo era crear un abanico de hombres entre los 18 y los 70 años, con historias adultas, conflictos reales… y creo que la serie enriquece mucho la ficción mexicana. Hay apuestas por historias originales, nuevas, y esa es la línea que debemos seguir como industria”.

De qué va 90 Minutos

La apasionante historia gira en torno al club Las Navajas, que busca ganar un torneo local para evitar que su campo se convierta en un casino. Con cada obstáculo —la muerte de su entrenador, robos y posibles conspiraciones—, la esperanza parece desvanecerse. Hasta que aparece una figura del pasado, una exestrella que, pese a su discapacidad física, intentará liderarlos a la victoria y devolverles su identidad como equipo y comunidad.

¿Cuándo se estrena?

15 de julio por Universal+ (diez capítulos).

Potagonizada por José María de Tavira, Teresa Ruiz, Raúl Mendez, Álvaro Guerrero, Pierre Louis. Gimena Gómez y Azalia Ortiz entre otras grandes figuras.