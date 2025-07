‘Buen Salvaje’ llega a revolucionar el cine mexicano con sátira y reflexión

‘Buen Salvaje’ llega a los cines de México con una perspectiva única. La película, dirigida por Santiago Mohar y protagonizada por estrellas de la talla de Naian González Norvind, Darío Yazbek Bernal, Andrew Leland Rogers y Manuel García-Rulfo, estará disponible en la pantalla grande a partir del jueves 17 de julio.

En esta, se refleja la historia de una pareja estadounidense que, en busca de inspiración en sus proyectos artísticos, llega a México para encontrarse con desafíos tanto inesperados como surrealistas y complejos, cargados de humor negro, sátira e incluso una fuerte reflexión a través de la comedia.

Para dar más detalles acerca del mensaje de la película y el proceso de filmación de la misma, Naian González Norvind y Darío Yazbek Bernal ofrecieron una entrevista exclusiva a Publimetro, en la que destacaron la distinción del enfoque de ‘Buen Salvaje’ y su posición en el cine mexicano contemporáneo.

Darío Yazbek y Naian González Norvind en Publimetro Foto: Ana Palacios (Miguel Romero)

‘Buen Salvaje’ se convierte en una nueva oportunidad en la carrera de Darío Yazbek y Naian González Norvind

Esta película nació de una manera bastante particular, pues, tal como apunta Naian: “el proyecto no fue el típico proceso de una película, sino que fue entre amigos. Era pandemia y queríamos hacer una película experimental”. Idea que complementó Darío desde su propia perspectiva: “Terminamos con una película, aunque realmente iniciamos probando y jugando. Estábamos aburridos en pandemia, por lo que nació la necesidad de hacer algo y aprovechamos que teníamos cámaras, el equipo necesario y todo el mundo tenía tiempo”.

“Para mí fue milagroso y perfecto”, concluyó Naian. “Para mí fue el mejor rodaje”, agregó Darío.

‘Buen Salvaje’ llega en un contexto de éxito para Naian García Norvind, quien fue nominada al Ariel a Mejor Actriz por su papel en ‘Corina’. “Estoy muy agradecida y honrada de estar nominada junto a otras tres actrices increíblemente talentosas. Es muy cliché decirlo, pero no importa ganar, con formar parte de ese grupo y saber que Corina está nominada para tantos otros premios me da muchísimo gusto”.

Buen Salvaje Imágenes: cortesía

Mientras tanto, Darío Yazbek Bernal celebra la oportunidad que le dio este proyecto para explorar nuevas facetas en su carrera actoral al darle vida a Don Chelo: “En México pasa mucho que te encasillan en los personajes a partir de tu personalidad. El trabajo de los actores no es ese. Entonces, para mí, eso fue lo más atractivo, es decir, un personaje bastante distinto a lo que yo soy como persona. También era la posibilidad de jugar y llevarlo a un límite y a un universo donde no le tenía miedo”.

“Me hizo muy feliz que se me diera la oportunidad de hacer algo distinto. Tengo familia en Jalisco y me tocó crecer en ambientes rurales con todos, por lo que es una parte que llevo dentro de mí. ‘Buen Salvaje’ sirvió para poder sacar esa parte mía para jugar con esos estereotipos que yo vi creciendo, en este caso, el del narco del pueblo. Al final del

día, como se puede ver bien en la película, los estereotipos son la manera en la que nos entendemos entre todos”.

Naian reafirmó lo dicho por su compañero de elenco, y colocó a Don Chelo como el “mejor personaje” en la trayectoria de Darío. Asimismo, reveló lo que significó para ella interpretar a Maggie: “Lo que me atrajo de Maggie fue la dinámica que tiene con Jessie, porque es un personaje desdoblado en dos, y me encantó pensar en cómo entrar al tono que estaba en el guion, con comedia negra, satírica. Me encariñé muchísimo con el personaje”.

Buen Salvaje Imagen: cortesía

‘Buen Salvaje’ le da un giro repentino al cine mexicano actual

La nominada al Ariel resaltó el papel del director Santiago Mohar para conducir al elenco por las diferentes temáticas que aborda ‘Buen Salvaje’: “Supo llevarnos a todos por el mismo camino y nos dio la confianza de improvisar muchísimo, pero manteniéndonos dentro de ciertos parámetros”.

Y es que ‘Buen Salvaje’ no se limita a una sola problemática, sino que trata tópicos que van desde la comedia, hasta la delincuencia organizada, la gentrificación e incluso el proceso para crear una obra cinematográfica: “Lo que hace la película es retratar diferentes temas a través de un lente de comedia negra. Te hace reír, pero te incomoda al mismo tiempo, y dices, ‘¿por qué me estoy riendo de esto?, qué mala persona soy’, pero no puedes evitar reírte”.

“Teníamos que encontrar un tono muy específico de la comedia. Es una cuestión muy ligada a nuestro sentido del humor como mexicanos, que tiene un poco de juego con la realidad que vivimos. Para mí no hay otra manera de sobrellevar la realidad, más que con la comedia, porque si no, se vuelve muy pesado el día a día. En México es una forma en la que hemos sobrevivido, a través de la comedia y la risa”, complementó Darío. “Se tocan diferentes temas en la película: gentrificación, las relaciones binacionales entre Estados Unidos y México, el narco. Pero es un reflejo de lo que es el país, cómo nos ven ellos a nosotros y cómo los vemos a ellos a través de sus estereotipos”.

Buen Salvaje

Además, el intérprete de Don Chelo subrayó la importancia de no huir de temáticas sensibles: “Era necesario abordar estos temas, porque no puedes contar una historia de México sin hablar del narco; hoy en día no se puede evitar hablar de la relación con Estados Unidos tampoco. Y ellos no pueden contar su historia sin nosotros. Es burlarse de cómo vemos las cosas, no es burlarse de lo

que está pasando. ‘Buen Salvaje’ es una manera de cambiar las narrativas. Es completamente distinto a lo que has visto en el cine mexicano. Además, es muy accesible a todo el mundo”.

Es así como ‘Buen Salvaje’ se convierte en una de las mejores obras que se han realizado en México, en medio de una fórmula de comedias románticas y películas de festival: “Es de las cosas más buenas que se han hecho en el cine mexicano. Más allá de que lo hicimos nosotros y le tengo mucho cariño al proyecto, aprecio mucho cuando se trata de hacer algo distinto”.

Debido a los acontecimientos recientes en México relacionados con la gentrificación y el narcotráfico, ambos actores consideran que es un gran momento para el estreno de ‘Buen Salvaje’. “No puede ser mejor momento para la película. Nos tomó cinco años sacarla, pero es más relevante hoy que hace cinco años”.

Para concluir, describieron la cinta como “irreverente, atrevida y colorida” y lanzaron una reflexión: “Es importante la posibilidad que te da la comedia de pensar de qué otras formas se puede solucionar el problema”.