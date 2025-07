El Escorpión Dorado y Werevertumorro habrían defraudado a Tania Rincón por millones de pesos

En medio del escándalo por la supuesta infidelidad del Escorpión Dorado a su esposa, se dio a conocer que él junto a su hermano Gabo Montiel, mejor conocido como ‘Werevertumorro’, cometieron un fraude millonario en contra de Tania Rincón luego de haber colaborado juntos en la liga de fútbol Kings League.

Tania Rincón fue la primera mujer presidenta de un equipo de la Queens League, invitada por los hermanos Montiel en 2024. De esta manera, la conductora de ‘Hoy’ logró llevar al equipo al triunfo, sin embargo, ni Alex ni Gabo Montiel recompensaron su trabajo, ni su inversión económica para el equipo femenil Peluche Caligari.

Al despedirse del equipo, Tania Rincón aseguró: “Peluche Caligari merece una presidenta que esté involucrada al 100% en cuerpo y alma como lo hice yo en este primer split. Es una decisión muy difícil de tomar y dolorosa a la vez”.

¿Cómo fue el fraude del que Tania Rincón fue víctima a manos de los hermanos Montiel?

Según lo revelado por Inés Moreno en su canal de Youtube ‘inesmorenotv’, una fuente se acercó a ella para contarle la realidad cerca de la colaboración de Tania Rincón con los hermanos Montiel: “Esta persona que me cuenta, formaba parte de este grupo de chicas, y parece que Tania Rincón invirtió casi un millón de pesos en esto, al ser presidenta. Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo el mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón”.

Fue así que la conductora pidió “cuentas, pero le quedaron mal, la dejaron embarcada los hermanitos Montiel, supuesta y alegadamente”. Aún así, ella decidió permanecer en silencio: “No le pagaron bien y ella se quedó callada, se resignó para seguir trabajando con el equipo de las chicas y no quedarles mal a pesar de que no le habían pagado y estaba muy molesta con los hermanos Montiel”.

“La defraudaron, se quedó colgada, sin casi su millón de pesos que invirtió, pero ella no dijo nada. Al final fueron campeonas, sin embargo, en el torneo ya quedaron quemadísimos ellos (...) Como una dama, ella no habló y se resignó a perder ese dinero”, aseguró Inés Moreno.