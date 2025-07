Florinda Meza revela las últimas palabras de Chespirito antes de morir

En medio de la ola de críticas y odio que ha recibido Florinda Meza a raíz de lo que se muestra en la serie ‘Sin querer queriendo’, se revivieron sus declaraciones acerca de los últimos momentos con vida de Roberto Gómez Bolaños, también conocido como ‘Chespirito’, además de las últimas palabras que le regaló en su lecho de muerte.

Florinda Meza ha sido duramente criticada por su vida personal y su relación con el resto del elenco de ‘El Chavo del 8’ luego del estreno de la serie biográfica de Chespirito ‘Sin querer queriendo’, en la que se revelan detalles que nunca se habían hecho públicos acerca de la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños, quien falleció el 28 de noviembre de 2014.

Florinda Meza y Chespirito.

¿Qué le dijo Chespirito a Florinda Meza en su lecho de muerte?

Desde el trágico fallecimiento de Chespirito, Florinda Meza ha hablado más de una vez sobre sus últimos momentos con vida, como en una entrevista en ‘Ventaneando’ en 2015: “La muerte de él fue tan distinta. Primero empezó a jalar aire. Parecía que sonreía mirando un punto, con una luz en sus ojos que ya había perdido el día anterior. De pronto había una luz en sus ojos como si estuviera mirando algo muy bello”.

“Yo estoy segura de que puede haber algo más, de que alguien o algo estaba mirando, porque había una expresión en su cara hasta placentera”, continuó. “Cuando vi que era más lento el jalar aire, ya nada más lo sostuve”.

Asimismo, en una conversación con Adela Micha confesó: “Él estaba muriendo y yo veía que exhalaba, pero sonriendo. Entonces empecé a darle masaje. Volvió a respirar y siguió así. Yo nada más decía ‘Vive, no te vayas’”.

Sin embargo, fue hasta 2017 en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que se sinceró acerca de las últimas palabras que le dedicó Chespirito: “Apenas si podía, no tuvo tiempo. Nada más dijo: ‘bonita, tú has sido’ y empezó a respirar. Me estaba mirando muy bonito y cambió su punto de vista, como si algo maravilloso viera”.