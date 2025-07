Malos en cancha, cracks en la pantalla: Pierre Louis y Álvaro Guerrero se lucen en 90 minutos

La serie 90 Minutos, creada por Joe Rendón y Julio Berthely, es mucho más que una historia sobre futbol. Es un retrato entrañable y potente del México colectivo, de la vida barrial, de las aspiraciones que se forjan en comunidad, y de la capacidad del deporte para unir y resistir.

En entrevista con Publimetro, los actores Álvaro Guerrero y Pierre Louis hablaron sobre sus personajes y el espíritu que mueve esta propuesta.

Álvaro Guerrero y Pierre Louis hablan de 90 Minutos, la serie que retrata el alma del barrio (Foto: Universal+)

Álvaro Guerrero interpreta a Don Gil, un personaje que encarna la figura del líder comunitario, aquel que une a un grupo de hombres con un objetivo común: jugar futbol y recuperar el sentido de pertenencia en su barrio.

“Siempre hay referentes sociales, gente que se erigen como líderes naturales. Eso es totalmente opuesto a mi vida, porque yo no suelo ser líder de nada, pero lo que mueve a Don Gil es el cariño a su gente y a su barrio. Trata de preservarlo como algo significativo, piensa en lo colectivo, no en lo individual”, compartió Guerrero.

Don Gil fue uno de los primeros habitantes del barrio y, de forma orgánica, se convirtió en mediador y gestor de problemas. Su vocación de servicio lo empuja a cuidar el sentido de permanencia en su comunidad, algo que —según el actor— se ha perdido con la urbanización y el crecimiento de la ciudad.

“Ahora vivimos en edificios donde ni conocemos a los vecinos. Yo ruego porque se mantengan lugares como Iztapalapa, donde todavía se piensa de manera colectiva”, reflexionó.

El futbol como espejo emocional

Para Guerrero, el futbol en 90 Minutos no es sólo una excusa narrativa, sino un catalizador emocional.

“Todos de jóvenes queremos ser futbolistas profesionales, pero si no lo logras, no importa. Aunque seas malísimo, quieres estar ahí con los cuates. El trofeo, aunque sea comprado, se vuelve un evento social muy importante, esperado desde semanas antes. Eso aglutina al barrio”, dijo.

Un personaje extremo y entrañable

Por su parte, Pierre Louis da vida a Paco, un joven entre esteroides y estupefacientes, que vive al extremo pero con un gran corazón.

“Desde que leí al personaje supe que iba a ser una locura. Me tocó todo lo hilarante y lo cómico. Vive en el extremo, pero es leal a su gente y quiere protegerlos hasta la muerte. El contraste entre su locura y su nobleza me encantó. Me divertí cada segundo del rodaje”, compartió el actor.

Pierre Louis coincide con Álvaro Guerrero en que la serie refleja con humor y respeto realidades muy mexicanas, sin caer en la caricatura.

“90 Minutos es una propuesta fresca y honesta. No es una burla de lo que pasa en México, sino un reflejo con admiración de nuestras aspiraciones. Para quien la vea fuera del país, será una manera de entender nuestra cultura desde el futbol y las relaciones humanas”, concluyó.

¿Cuándo se estrena?

15 de julio por Universal+ (diez capítulos).

Potagonizada por José María de Tavira, Teresa Ruiz, Raúl Mendez, Álvaro Guerrero, Pierre Louis. Gimena Gómez y Azalia Ortiz entre otras grandes figuras.