Susana Zabaleta acusa de acoso al cantante que expuso su diagnóstico de cáncer

Para Susana Zabaleta, las últimas semanas se llenaron de comentarios relacionados a su estado de salud. De acuerdo con la reconocida revista TVNotas, Francisco Céspedes comentó que la cantante de 60 años tuvo cáncer; asimismo “Un conocido de Ricardo Pérez nos contó lo que sucedió“.

La fuente aseveró que ‘La Zabaleta’ “padeció cáncer de ganglios linfáticos a finales de 2022 y principios de 2023″. Además de esto, “ella también padece fibromialgia, un trastorno que le provoca dolor en músculos y huesos”.

“Cuando le comunicaron el diagnóstico de linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer linfático), se deprimió. Se alejó de muchas amistades y se acercó a otras. No sabía si iba a sobrevivir, pero frente a sus hijos, Matías y Eli, siempre se mostró fuerte”, se puede leer en la publicación de TVNotas.

Susana Zabaleta acusa de acoso a Francisco Céspedes

A pocos días de toda la polémica, la actriz volvió a ser tendencia por las declaraciones dichas durante una entrevista en donde relató el incómodo momento que vivió junto a Francisco Céspedes, el mismo que filtró el presunto cáncer: “Irrepetible que además la dijo en un concierto en Oaxaca, cerca del micrófono, donde todo el mundo, además de mi marido, la escuchó”

La frase en cuestión, según Zabaleta, fue: “No te muevas así porque se me para la ve***. Hasta el momento, la declaración suma miles de reproducciones en diversas redes sociales, en donde se pueden leer comentarios como ”Independientemente de todo, eso no se dice y menos en público. Es una falta de respeto" o “Entiendo su punto pero ella también ataca a otras colegas mujeres como Belinda y lo de sus cirugías. Pide el respeto que ella no da”.