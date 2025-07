Maribel Guardia estalla ante infidelidad de su esposo: “Tengo muchos enredos”

En días recientes, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Marco Chacón fue despedido de su puesto como catedrático en una prestigiosa escuela debido al romance que mantuvo con una de sus alumnas. De esta manera, Maribel Guardia rompió el silencio y dio su opinión al respecto.

Durante una transmisión reciente de ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante reveló: “Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron, era porque había tenido una relación con una alumna”.

“La universidad tomó la decisión de separarlo de sus cátedras”, agregó, por lo que una de las conductoras del matutino recordó las acusaciones de la nuera de Maribel Guardia hizo meses atrás en medio de su disputa legal: “Coincide con lo que en su momento señaló Imelda Tuñón”.

Asimismo, el periodista apuntó que fue a una entrevista en la escuela donde trabajaba Marco Chacón, no obstante, cuando preguntó por él, le anunciaron que no trabajaba más en la institución.

Maribel Guardia aborda rumores de infidelidad de su esposo

Durante un encuentro con los medios, Maribel Guardia aseguró que su esposo conserva su trabajo como maestro: “Marco subió el video formando contrato (...) Tiene muchos años ahí, Dios bendito” y desmintió lo dicho por Gustavo Adolfo Infante: “Se desmiente con actos las palabras de este señor, es su villano favorito, parece que está enamorado de él”.

“No iniciaré acción legal contra él, tengo muchos enredos para andar pensando en más”, aclaró la actriz y cantante.

Por su lado, Marco Chacón se defendió: “No tengo nada que decir, uno no debe hablar de uno mismo. La gente que me conoce puede hablar de mí: mi esposa, mis sobrinas, las hermanas de Julián. Julián en vida habló muchas veces de mí, me escribió cosas en Instagram diciendo lo que representaba en su vida”.

Y concluyó asegurando que lo dicho por Gustavo Adolfo Infante no es verdad: “Es mentira, no tengo opinión al respecto, es mentira y punto”.