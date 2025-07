Rumbo a la final: Herly agradece a MasterChef y apuesta todo por Dani Valle

La competencia en MasterChef Celebrity Generaciones está más intensa que nunca. Con la salida de Herly RG, se despide la última representante de la Generación Z, dejando atrás delantal, sazón y reflexiones sobre su paso por la cocina más famosa de México.

Su eliminación marcó un momento clave en el reality culinario, que entra ya a su fase final con solo cuatro celebridades en pie: Andrea Noli, Carlos Quirarte, Ofelia Medina y Dani Valle.

La creadora de contenido agradece la experiencia culinaria y destaca el valor de mostrarse auténtica en televisión abierta. Además, se despide con la mirada puesta en nuevos proyectos, como el teatro, la música y futuros retos en el medio artístico.

Herly se despide y revela lo que aprendió del reality culinario (J A FLORES)

¿Cómo viviste este reality en particular y qué significó para ti ser parte de MasterChef?

— Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de haber estado en este reality. MasterChef es una gran plataforma, una gran marca, y me siento muy honrada de haber sido parte de un proyecto así. Desde que acepté la invitación, lo hice sin expectativas, y creo que eso me ayudó a vivir cada capítulo con emoción, sin frustración. Hoy me voy muy tranquila con lo que hice.

¿Hubo algún momento de reflexión o autocrítica al verte en televisión?

— Sí, claro. Al verme en pantalla, lo primero que analizo son mis actitudes. Es mi primer reality show y, al verme desde fuera, puedo identificar cosas que debo pulir. Si pudiera cambiar algo, creo que me hubiera arriesgado más con mis platillos. Esa es la única espinita.

¿Con quién hiciste buena química y con quién no tanto?

— En realidad, no hubo nadie con quien me llevara mal. Había personas con quienes convivía menos, pero no por problemas personales, sino porque cada quien vive el reality a su manera. Al final, todos estamos trabajando y cada quien tiene su estilo. Me quedo con algo especial de cada uno.

¿Quién es tu favorito para ganar? ¿Tienes un “gallo”?

— ¡Claro que sí! Mi gallo es Dani. No solo porque es mi amigo, sino porque está cocinando increíble. Tiene muchas propuestas originales, como la salsa de ciruela con chipotle que preparó recientemente. Se arriesga, y eso en MasterChef es muy valioso.

Como creadora digital, ¿cómo fue presentarte ante un nuevo público en televisión abierta?

— Fue algo muy lindo. Gracias a la televisión llegué a más personas. Creo que eso también nos da credibilidad a los creadores de contenido. Estoy orgullosa de que mi trabajo hable por mí. Mis seguidores estaban emocionados de verme en otro formato, y creo que les gustó verme en mis distintas facetas, con emociones reales. El reality te muestra tal cual eres.

¿Qué aprendizajes te dejó el programa, tanto personales como profesionales?

— Me mostró cómo puedo expandirme. Gracias a MasterChef han llegado nuevas oportunidades. Ahora estoy en teatro con La señora presidenta y me interesa seguir en la música y la actuación. Estoy creciendo como artista y persona, y eso se lo debo a esta experiencia.

Por último, ¿cómo tomas las polémicas que se generan alrededor del reality?

— Creo que la polémica se queda en el contexto del show. A veces vemos cosas en los confesionarios que ni sabíamos hasta que se transmite el capítulo. Lo que el público ve es una edición, y nosotros también estamos reviviendo todo. Yo me quedo con la experiencia y con la relación profesional y respetuosa que tuve con los chefs y mis compañeros. Lo demás, se queda como parte del juego.

¿Cuándo es la final?

27 de julio a las 20:00 horas por Azteca Uno y salas de Cinépolis.