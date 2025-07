Exhiben chats del esposo de Maribel Guardia con supuesta amante; ¿se comprueba infidelidad?

Luego de que Marco Chacón se defendiera de las acusaciones de infidelidad que Gustavo Adolfo Infante se encargó de hacer públicas, se filtraron las conversaciones que el esposo de Maribel Guardia mantenía con su supuesta amante.

Fue en una transmisión reciente de ‘Sale el Sol’ que Gustavo Adolfo Infante reveló: “Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron, era porque había tenido una relación con una alumna (...) La universidad tomó la decisión de separarlo de sus cátedras”.

Por su lado, Marco Chacón se defendió en un encuentro con la prensa: “No tengo nada que decir, uno no debe hablar de uno mismo. La gente que me conoce puede hablar de mí: mi esposa, mis sobrinas, las hermanas de Julián. Julián en vida habló muchas veces de mí, me escribió cosas en Instagram diciendo lo que representaba en su vida”.

Y concluyó asegurando que lo dicho por Gustavo Adolfo Infante no es verdad: “Es mentira, no tengo opinión al respecto, es mentira y punto”.

Gustavo Adolfo Infante comparte los chats de Marco Chacón

En el programa ‘De primera mano’, los conductores volvieron a tocar el tema y Gustavo Adolfo Infante expuso los chats que comprobarían la infidelidad de Marco Chacón hacia Maribel Guardia: “Es con quien se dice, Marco había tenido una relación extramarital. Esta conversación fue sacada del chat de Whatsapp del mismo Marco Chacón, el marido de Maribel Guardia”

De esta manera, se dio a conocer el nombre de la supuesta tercera en discordia sería Lili Martínez y en las conversaciones filtradas se muestra a la pareja llamándose por apodos como “amor” y “amorcito”, además de repetirse constantemente el cariño que se tienen. Incluso, se ponen de acuerdo para salir.

La situación generó especulaciones, no obstante, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón se han pronunciado al respecto.