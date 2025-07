¡Impactante! Acusan a exconcursante de reality de matar y prender fuego a su pareja

Ex participante de reality es acusada de desmembrar y quemar a su pareja en Australia - Fuente: Web

Un impactante delito ha sacudido a Australia. Una llamada a los servicios de emergencia alertó sobre humo saliendo de una vivienda en la Flinders Highway, donde vivía Julian Story, el compañero sentimental de Tamika Chesser, ex participante del programa de telerrealidad Beauty and the Geek Australia. Al llegar al sitio, los bomberos hallaron a la víctima fallecida en el baño, con evidentes señales de violencia y quemaduras.

¿Cómo ocurrió el crimen?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cadáver de Story fue descubierto parcialmente quemado y mostraba signos de desmembramiento, lo cual indica un esfuerzo por borrar evidencias del delito.

Un residente logró descubrir el incidente al observar el humo y optó por entrar a la casa. Lo que encontró fue tan impactante que se puso en marcha un operativo forense y de seguridad de manera inmediata.

A medida que avanzaba el tiempo, la Policía del Sur de Australia (SAPOL) dirigió sus esfuerzos hacia trazar los pasos de Chesser. Las cámaras de seguridad registraron indicios de su presencia en la zona, y las autoridades pidieron la colaboración del público para conseguir grabaciones o detalles sobre movimientos inusuales.

¿Quién es Tamika Chesser?

Tamika Chesser se hizo conocida en 2010 al ser una de las concursantes más encantadoras del reality “Beauty and the Geek Australia”. Esto le permitió acceder a oportunidades en el modelaje y la televisión, destacando en publicaciones como FHM y Ralph.

A pesar de que en público se presentaba como una joven extrovertida, segura de sí misma y familiarizada con las cámaras, familiares informaron a la prensa local que Tamika experimentaba crisis de inestabilidad mental, visitaba hospitales psiquiátricos de manera recurrente y sufría graves recaídas.

¿Cuál es su situación actual?

En este momento, Chesser está detenido en un centro psiquiátrico, mientras se le imputan cargos de asesinato, agresión y obstrucción de la investigación criminal. Su siguiente cita ante el tribunal está programada para diciembre, de acuerdo con lo informado por CBS News.