El músico mexicano Emmanuel del Real, mejor conocido como Meme del Real, está en un momento efervescente de su carrera solista, consolidando su proyecto personal tras el lanzamiento de su tercer sencillo, “Incomprensible”.

Este tema, que ya cuenta con un videoclip protagonizado por la reconocida actriz Ilse Salas, es un adelanto de lo que será su álbum debut, que promete cerrar un ciclo y abrir un nuevo capítulo musical para el integrante de Café Tacvba.

“Este es el tercer sencillo del proyecto, hasta ahora son tres canciones que han salido, falta una para que se cierre el ciclo y con ella sale el álbum en un par de meses. Para la canción hicimos un video en el que participa Ilse Salas, tuvimos la fortuna de que colaborara y yo estoy muy contento con el resultado”, compartió.

Meme del Real adelanta detalles de su disco tras el lanzamiento de “Incomprensible” (Foto: Cortesía)

Meme describió el proceso creativo de “Incomprensible” como algo espontáneo y guiado por la intuición, “Esta es una de las canciones que viene en el álbum y que así como todas las demás fueron apareciendo en un momento dado, esta es una de las más recientes, esta canción particularmente un día se empezó a relacionar con acordes que empiezan a aparecer y se liga con la melodía, tal vez con algo que empieza a afinarse con algún tipo de discurso que tienes adentro y que empieza a conectar y que de pronto el instinto te guía”, explicó.

El origen de este álbum solista se remonta a unos años atrás, un periodo en el que Meme se dedicó a explorar material guardado y nuevas ideas.

“Sobre el disco, empecé a explorar hace unos 2 o 3 años, canciones que tenía yo guardadas o ideas musicales que tal vez no había yo concluido o que tal vez no había llevado con el grupo o que no quedaron en ciertos proyectos con el grupo o con otros. Y fui encontrando canciones que fueron brotando y que tal vez estaban hablando de algo que no había entendido o no había percibido de mí en un momento dado y estas canciones de pronto me empezaron como a revelar un estado anímico, emocional o espiritual en el que me estaba yo encontrando”, concluyó.

Finalmente, Meme del Real expresó su deseo de seguir explorando esta faceta creativa, más allá de los resultados comerciales. “El proyecto me seguirá dando oportunidades para aprender, pienso que tal vez podré de pronto colaborar con otras personas, otros artistas en tal vez en cualquier otro ámbito creativo, será muy lindo y si aparecen esas oportunidades las tomaré”, afirmó.

Aunque su compromiso con Café Tacvba permanece, la búsqueda individual es constante, “Eventualmente estaremos trabajando con el grupo de nuevo en lo que sea, en algún proyecto de álbum o canciones. Pero quiero seguir explorando y eso porque independientemente del resultado que tenga este álbum o cómo se relacione con la gente, hasta ahora me ha dejado algo muy especial y quiero seguir experimentándolo”.