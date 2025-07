Ximena Sariñana está lista para conquistar a un nuevo público al adentrarse en el mágico universo de ‘Los Pitufos’. En esta producción animada, Sariñana presta su voz a uno de los entrañables personajes azules, aportando su particular estilo y carisma a una franquicia que ha cautivado a generaciones en todo el mundo.

La nueva entrega de ‘Los Pitufos’ muestra a los personajes durante una aventura al intentar salvar a Papá Pitufo, ya que fue secuestrado por Gargamel y su hermano Razamel; durante esta travesía, los pitufos se involucrarán con más personalidades para cumplir con su misión.

Su regreso al mundo del doblaje remarca su versatilidad dentro de la industria, por lo cual durante una entrevista para Publimetro, Ximena Sariñaña resaltó su entusiasmo de sumarse al mundo de estos personajes a través de Moxie.

"Me encantó, la verdad es que fue una experiencia muy divertida, me sorprendió mucho. Siempre trabajar con gente tan increíblemente talentosa, como lo es el equipo de doblaje en México, en general hacen que tu trabajo sea disfrutable, fácil, inspirador, divertido y ese fue el caso totalmente de esta película y de Moxie".

Ximena Sariñana se adentra en el mundo mágico de ‘Los Pitufos’ (Paramount Animation/Paramount Animation)

Al formar parte de esta aventura animada, la cantante se une a un legado de personajes icónicos que han trascendido el tiempo, destacando por la inclusión de nuevos personajes femeninos, como es el caso de Moxie.

“Me encanta y más un personaje como tan valiente y tan directa y tan entrona, como Moxie, que no tiene filtro, no se le atraviesa nada, ella resuelve y es muy lindo encontrarte con ese tipo de personajes y muy divertido poderles dar vida”.

Este tipo de colaboraciones no solo amplía su alcance como artista, sino que también demuestra su disposición para experimentar con distintos formatos dentro de la industria del entretenimiento, es por ello que durante la entrevista habló sobre el proceso creativo para la concepción de su personaje.

“Realmente es una colaboración, porque creo que mucho tiene que ver el director que sabe muy bien, conoce muy bien a los personajes y que con mucho respeto llega a proponer y llega a escucharte también y creo que entre los dos fuimos construyendo a Moxie, encontrando también nuevas puntadas, nuevos chistes que se van dando mientras lo vas haciendo y mientras el director te va conociendo también y tú vas también metiéndole tu propio toque”.

Asimismo, sobre el proceso, la actriz mexicana destacó las cualidades con las que logró identificarse con Moxie, tomando en cuenta la forma en la se involucró.

“Me gusta mucho y me gusta pensar que yo tengo algo de eso también como de no atorarte con las cosas, ella es como de resolver y aparte se la se la pasa bien con ellos, aunque están en esta situación complicada por buscar a Papá Pitufo, tratando de lograr esta misión que se nos encomendó y ella se divierte igual con ellos y como que mantiene la calma y creo que me gusta pensar que yo soy un poco así”.

La participación de Ximena Sariñana en ‘Los Pitufos’ representa una oportunidad para conectar con la audiencia infantil y familiar, por lo cual invitó a las familias mexicanas a disfrutar de una nueva aventura con estos personajes.

“Vayan, porque se la van a pasar padrísimo, que celebremos estas películas que incluyen a todos y a todas y que la van a poder disfrutar en familia, que creo que es muy importante también, generar memorias así con varias generaciones y con toda la familia”.