¿Ariana Grande regresará a México con nuevo tour? Esto es lo que se sabe

Ariana Grande ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales, ya que a través de su cuenta de Instagram compartió una publicación, señalando que su regreso a los escenarios está más cerca de lo que piensan, por lo cual ha avivado los rumores sobre los lugares que podría visitar.

¿Ariana Grande regresará a México con nuevo tour?

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde decidió terminar con todas las especulaciones que surgieron sobre su posible retiro de la música, explicando que a pesar de enfocarse como actriz, su carrera musical sigue siendo una prioridad.

En este sentido, la intérprete de “34+35″ aseguró que está encontrando un balance en sus proyectos, por lo cual espera poder regresar a los escenario durante 2026; sin embargo, no compartió detalles al respecto.

"Qué tontería de su parte asumir que solo porque estoy tan ocupada con tantas cosas planeo abandonar el canto y la música… !!! Es y siempre ha sido mi sustento. Habrá que hacerle espacio a todo. Puede que no se vea exactamente igual que antes, pero prefiero mucho más cómo lo veo en mi cabeza. Me lo estoy pasando bien. Me siento agradecida, emocionada e inspirada. :) Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y esfuerzos que me encantan, y haciéndolo a mi manera… así que estoy trabajando en un plan para cantarles a todos el año que viene. Aunque sea solo un ratito. Los quiero“, escribió.

Como era de esperarse, la publicación generó un sinfín de reacciones, especialmente de sus fans mexicanos que esperan verla de regreso a los escenarios, ya que la última vez que se presentó en México fue en 2017 como parte de su gira 'Dangerous Woman Tour’, no obstante, en 2024 regresó para la promoción de la cinta ‘Wicked’ en el Auditorio Nacional.