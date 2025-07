¿Cuál es el setlist de Lady Gaga para su gira ‘The Mayhem Ball Tour’?

Lady Gaga regresó a los escenarios como parte del inicio de su gira mundial ‘The Mayhem Ball Tour’ en Las Vegas, donde logró sorprender a los asistentes con un espectáculo teatral que combina a la perfección los temas más populares de su carrera.

La intérprete de “Poker Face” anunció desde hace unos meses las fechas oficiales de su gira, no obstante, casi de inmediato se difundieron rumores sobre su posible regreso a México en 2026, especialmente después de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Al respecto, aquí te compartimos las canciones que forman parte de ‘The Mayhem Ball Tour’, tomando en cuenta que hubo un cambio con respecto a sus presentaciones en Coachella, Ciudad de México, Brasil y Singapur.

Setlist de Lady Gaga en su gira ‘The Mayhem Ball Tour’

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

LoveDrug

Applause

Just Dance

Shadow of a Man

Kill For Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Vanish Into You

Bad Romance

How Bad Do U Want Me

ARTPOP

Filtran nuevas fechas de Lady Gaga para México con su gira ‘The Mayhem Ball Tour’

En medio de la conmoción que siguen generando las presentaciones de Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros, en redes sociales comenzaron a filtrarse carteles con algunas de las supuestas fechas de la artistas estadounidense para su gira por Latinoamérica.

13 de marzo de 2026 - Río de Janeiro

14 de marzo de 2026 - Río de Janeiro

21 de marzo de 2026 - Porto Alegre

26 de marzo de 2026 - Saõ Paulo

27 de marzo de 2026 - Saõ Paulo

3 de abril de 2026 - Buenos Aires

4 de abril de 2026 - Buenos Aires

10 de abril de 2026 - Santiago de Chile

17 de abril de 2026 - Ciudad de México

18 de abril de 2026 - Ciudad de México

24 de abril de 2026 - Monterrey

1 de mayo de 2026 - Bogotá

Lady Gaga (Foto: TikTok)

Cabe destacar que hasta el momento permanecen como rumores, ya que el equipo de la intérprete de “Garden of Eden” no ha confirmado más presentaciones, no obstante, sus fanáticos ansían el regreso de Gaga.