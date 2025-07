¿Cuál es la música que ayuda a combatir la depresión?, conoce el concepto de Santi Bing

La depresión y ansiedad son los principales trastornos que afectan a la salud mental, debido a ello Santiago Yiréh Sánchez García, conocido como“Santi Bing”, decidió componer música para lograr que los jóvenes, principalmente, se abran para hablar de sus emociones y buscar atención para evitar el suicidio.

“A veces se vuelve difícil hablar de estos temas, e incluso en el arte se vuelve difícil de expresar porque no es común, sin embargo, es algo que se debe darle visibilidad porque mucha gente atraviesa por eso”, comentó en entrevista con Publimetro.

Cabe mencionar que, en nuestro país alrededor de 35 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

¿Porque tú música ayuda a aliviar la depresión?

- Actualmente mi música es de color blanco, es algo muy puro. Nadie nos dice a los miembros del colectivo cómo hacerla, qué escribir o sobre qué hablar, entonces es algo que sale completamente de nosotros.

Me gusta mucho cuando la gente nos dice, escuche tu canción porque me siento identificado o en estos momentos estoy pasando una crisis de tal o cual tipo y tu música me ha estado ayudando como salida.

Entonces, creo que ese es el propósito por el que hago música, por amor a las personas. Por ejemplo, a mí la canción de ‘Champi’ es una de mis favoritas al igual que ‘Cynthia 3001’ la cual produje con otro amigo porque ambos estábamos pasando por un momento complicado.

¿Cómo nace Santi Bing y su música?

-Santi Bing nace aproximadamente hace aproximadamente hace un año, empecé grabando canciones en mi casa de forma totalmente independiente, y a estas les fueron muy bien, tuvieron mucha repercusión en Querétaro que es mi ciudad e incluso llegaron a otros países.

Entonces, esto me dio paso a abrir un segundo nuevo proyecto porque había empezado como un músico anónimo, ‘Bing’ viene del personaje de Friends, Charlie Bing y tras el fallecimiento del actor Matthew Perry, quien interpretaba a Charlie me puso en Instagram ‘Santi Bing’.

Después, hice mi primer EP o álbum y mi mayor público era la gente de mi escuela, mi música empezó a tener muchos oyentes en Spotify. Mi proceso creativo es simple, me pongo frente al micrófono y empiezo a tirar barras.

¿Qué viene para Santi Bing?

-Se vienen proyectos distintos, va haber otro EP canciones de amor, esperanza y fe, ese va ser el concepto, estoy seguro que a la gente le va a gustar porque van a tener música para transportar o escuchar en los momentos difíciles de su vida.

Entonces, espero que más gente me den la oportunidad de escucharme, y sobre todo sepan que existe una visibilidad a los problemas emocionales y no piensen que no existe una salida del hoyo y sientan un alivio de cierta forma.