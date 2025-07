Florinda Meza estalla contra La Chilindrina y le hace fuerte advertencia: “No le conviene”

Florinda Meza se encuentra en el ojo del huracán por lo mostrado en la serie biográfica de Chespirito ‘Sin querer queriendo’, por lo que especulaciones acerca de su relación con Roberto Gómez Bolaños y su participación en ‘El Chavo del 8’ comenzaron a surgir, de tal manera que surgió el cuestionamiento acerca de su relación con María Antonieta de las Nieves.

Luego del estreno de ‘Sin querer queriendo’, el internet se volcó en contra de Florinda Meza, pues fue señalada por su relación con Chespirito e incluso se revivió una entrevista en la que se refiere a los hijos del comediante como “defectos”, hecho que generó un sinfín de críticas para la intérprete de Doña Florinda.

A raíz del escándalo, Florinda Meza continuó protagonizando otros rumores, como en los que se indica que no solo terminó con el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños, sino también con el de Carlos Villagrán y otros miembros del elenco de ‘El Chavo del 8’, situación que terminó de hundir su reputación.

Florinda Meza rompe el silencio sobre su relación con María Antonieta de las Nieves

En medio del escándalo por todo lo sucedido con Florinda Meza, una fan la cuestionó acerca de su relación con la intérprete de La Chilindrina: “¿Qué hay de cierto que María Antonieta de las Nieves ya no tuvo el papel de enfermera del Doctor Chapatín y no tuvo protagonismo en el Chapulín Colorado por su culpa? No lo pregunto por la serie, sino por los capítulos del programa donde claramente ella no aparece. María Antonieta dice que ahí se dio cuenta que el defecto de Chespirito era ser manipulable”.

Según información de Infobae, Florinda Meza respondió: “Ella sabe muy bien la verdad. Otra cosa es que no le convenga decirla. Yo no hablaré mal de ella. Fue mi amiga por mucho tiempo y yo prefiero recordar esa armonía que teníamos y que por cierto, no se ve en la serie”.