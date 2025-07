Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, alertó a sus seguidores de redes sociales, ya que compartió una fotografía mientras lloraba, con el objetivo de exponer un trastorno mental con el que lleva lidiando desde hace tiempo.

Hijo de Susana Zabaleta rompe el silencio sobre su lucha contra la depresión

Al contrario de Susana Zabaleta, quien ha decidido afrontar sus problemas en privado, Matías Gruener ha tomado sus redes sociales para hablar abiertamente del impacto de la ansiedad y la depresión, con el objetivo de generar un mensaje de apoyo a su comunidad.

“En un mundo donde todos aparentan estar bien, yo vengo a decirte la neta: yo también he estado mal. Ansiedad, comparación, tristeza, soledad… todo eso también forma parte del camino, aunque nadie lo diga", dijo.

En este sentido, como parte de su incursión a la música, el joven artista habló sobre el proceso creativo de su tema “Está bien”.

“Esta rola es mi forma de mostrarme real. De decirte que no estás solx. Que sentirte mal no te hace débil, te hace humano. Y que aunque ahorita todo pese… todo pasa. Siempre pasa. Gracias por dejarme compartir esta parte de mí. Si alguna vez te has sentido así, esta canción es pa’ ti", comentó.

Hijo de Susana Zabaleta habla del diagnóstico de cáncer de la actriz

Fue durante un encuentro con la prensa, donde Matías Gruener Zabaleta aprovechó para desmentir los comentarios sobre un diagnóstico de cáncer de Susana Zabaleta, tomando en cuenta que surgieron de una fuente ajena a su familia.

“Si no es una cosa que sale de boca de mi mamá, de mi papá, de mi hermana o mía, de la familia Gruener Zabaleta, creo que son puros rumores”, explicó.

Susana Zabaleta (Foto: Cortesía)

En este sentido, el hijo de la famosa actriz comentó su mamá se encuentra estable, asegurando que no ha tenido que enfrentar ninguna enfermedad grave.

“Yo estoy aquí para dar la cara y decir que mi mamá está perfecta de salud y ha estado perfecta todo el tiempo”, compartió a la prensa.