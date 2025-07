Adrián Cota llega a refrescar la escena musical en México con su sonido único y extravagante

Adrián Cota, artista con un recorrido bastante amplio en la industria de la música, está a punto de lanzar su primera canción. No obstante, su nombre destaca por colaboraciones con estrellas de la talla de Cody Simpson, Justin Bieber, Kanye West, Camila y Fuerza Regida.

Su creciente popularidad orilló al cantautor a lanzar su propia música, por lo que en septiembre su primera canción estará disponible para todo el público. Es así como el artista se acercó a Publimetro para revelar detalles exclusivos acerca de su proceso creativo y las emociones que atraviesa con un estreno de tal magnitud.

Adrián Cota se hace notar en la escena musical

A Adrián Cota no se le olvida el momento en el que decidió que quería dedicar su vida a la música: “Yo tocaba en un venue en Los Ángeles que se llama Winston House, y fue ahí donde tuve la oportunidad. Antes estaba en una banda con Cody Simpson, vivíamos en una casa con nuestro amigo Corey Maguire. Un día llegó Justin Bieber a la casa porque él estaba trabajando con Cody. Estábamos haciendo un show, una jam session, y de la nada la cosa explotó”.

“Después de eso llegaron inversionistas y se hizo Winston House. Yo inicié poquito después de la pandemia por COVID, cuando ya se abrió el venue en forma. Un día se me ocurrió hacer un show. Empecé mis presentaciones en vivo durante los fines de semana y fue cuando me di cuenta de que esto es lo que más feliz me hace. Así es como empecé mi carrera en serio como artista”.

El músico se ha forjado gracias a las colaboraciones y convivencia con otros artistas, por lo que destaca que, al trabajar con alguien más, siempre intenta darle luz a las virtudes de sus compañeros: “Cuando produzco y compongo, siempre trato de sacar lo mejor del artista. He aprendido mucho a colaborar y hacer lo que es mejor para la canción, porque la canción va más allá del artista”.

Otra enseñanza que logró obtener a través de la experiencia fue la de creer en sí mismo: “También aprendí, y lo tengo muy presente, es confiar en mi primer instinto. Siempre estar seguro de lo que quieres y, si te gusta algo, simplemente ir por ello. Confiar en otros colaboradores también es muy bonito”.

Adrián Cota se abre acerca de su proceso creativo

“Mi sonido lo describiría como algo con lo que se puede pasarla bien en la noche, en una fiesta. También sin filtro, porque hablo de lo primero que llega a mi mente. No pienso mucho las cosas, pero me gusta que tengan muy buena calidad. Además, está muy influenciado en temas de las décadas de los 70 y 80, pero con letras de hoy”, se sinceró Adrián.

Y es que la vida misma es la mayor fuente de inspiración para él. “Todo me inspira. Me puedo inspirar cuando estoy en un restaurante comiendo y alguien me está platicando una anécdota de su vida. Todos tienen experiencias muy chuscas y siempre encuentro la oportunidad de sacarle el sabor a todo. Me puedo inspirar en historias de amor o de amigos míos. La música está en todos lados, solo tenemos que escuchar”.

Además, su proceso creativo también es un proceso de sanación: “La música es muy vulnerable. Es muy emocional, entonces es bueno sacar todo con la música, que me ha ayudado mucho como terapia y estar en paz con mi salud mental”.

Su talento lo llevó a compartir escenario con Capital Cities el pasado 12 de julio, lo que resultó en una gran experiencia: “Fue muy divertido, me abrieron las puertas, son una gran banda. Su público estuvo increíble. Recibí muchos mensajes al día siguiente de gente que me empezó a seguir y me preguntaron dónde pueden encontrar mi música, aunque todavía no he lanzado nada, pero en septiembre ya estreno mi primera canción; entonces me siento muy contento de que me hayan abierto las puertas de su escenario y que me dieran la oportunidad de mostrar mi música a su gran audiencia”.

Adrián Cota mira al futuro con emoción

Aunque está consciente de que cada persona tiene una perspectiva diferente, espera que la gente encuentre alegría en sus canciones: “Todo el mundo percibe la música diferente, pero me gustaría que la gente se sienta bien al escucharme y que les toque el corazón; que salgan de fiesta con esta primera canción y que se olviden de todo”.

La autenticidad de Adrián lo lleva a mostrar con orgullo sus raíces: “Siempre muestro orgulloso mis raíces en la música sinaloense. La música que hace mi papá es mi fundamento y es lo que más me marca. Siempre me muestro auténtico, sin miedo a los límites, porque así me gusta hacer música, sin límites”.

De esta manera, Adrián Cota tiene muchos planes a futuro, en los que se incluye el lanzamiento de su primera canción en septiembre, así como otros proyectos: “Se viene mucha música y me encantaría irme de gira. El 26 de julio tengo un show en la Crypto Arena con mi gran amigo A.R. Rahman, uno de los artistas más grandes de todos los tiempos de la India”.

“Siempre he sido amante de la música en todas partes del mundo, me gustaría cruzar límites, cruzar fronteras y poner la música latina muy en alto”, agregó. “Sacaré mucha música y, en algún momento, estaré de gira. Es lo que más amo: tocar en vivo”.