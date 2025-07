Alex B presenta pruebas para desmentir robo contra Daniel Bisogno: “Nunca me robé nada”

A casi cinco meses del fallecimiento de Daniel Bisogno, su hermano, Alex B, volvió a hablar sobre la controversia que protagonizó con Pati Chapoy tras las acusaciones de robo en su contra, por lo cual el periodista hizo hincapié en las repercusiones del tema.

Alex B presenta pruebas para desmentir robo contra Daniel Bisogno

Fue durante una entrevista con Marco Antonio Silva, donde Alex B presentó pruebas para desmentir las acusaciones en su contra sobre un supuesto robo en la casa de Daniel Bisogno, señalando la forma en la que afectaron las declaraciones de Pati Chapoy en ‘Ventaneando’.

“Ahora me río, pero en su momento lloré mucho, caí en una depresión, fue el tiro de gracia para toda la familia, porque a mi se me dijo, a ver preocúpate por tu papá, habría que preocuparnos todos, entonces, ¿no?, ¿Cómo es posible que me diga preocúpate por tu papá y estén diciendo eso a nivel nacional?, pues entonces, no les importa a nadie mi papá, porque mi papá vio eso y casi se me muere”, reveló.

En este sentido, el presentador de televisión aseguró que actualmente se encuentra en buenos términos con Pati Chapoy; sin embargo, declaró que tiene que seguir aclarando la situación para no perjudicar su imagen.

“Solamente yo lo quería aclarar, insisto, ahora que ya pasó todo, no estoy culpando a nadie, el problema es que creyeron algo que no debieron de haber creído, me debieron de haber llamado y seguramente con el cariño y respeto que les tengo les hubiera dado una explicación”, puntualizó.

Alex B revela que Pati Chapoy se disculpó tras controversia por herencia de Bisogno

Después de aclarar que su familia hizo las pases con Cristina Riva Palacio para no perjudicar la relación con su sobrina, Alex B reveló recientemente que logró aclarar el tema con Pati Chapoy, puesto que después de la muerte de Bisogno, ambos se atacaron de manera pública.

“Cuando pasa una tragedia como la que vivimos, los sentimientos están a flor de piel. En su momento se dijeron cosas fuertes de parte de los dos lados, hubieron muchas confusiones y hasta este momento hemos aclarado todos los puntos”, explicó.

Alex Bisogno

Al respecto, el exconductor de ‘Al Extremo’ aclaró ambas partes de ofrecieron disculpas, especialmente por lo que se comentó durante una de las transmisiones del programa ‘Ventaneando’.

“Sí es importante decirlo, de la otra parte ya se me pidió disculpas de todo lo que se dijo, incluso en ‘Ventaneando‘. Al final los dos dijimos cosas que no debimos haber dicho, pero era por la situación que estábamos viviendo y de este lado igual yo también pedí disculpas”, añadió.