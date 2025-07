¿Eugenio Derbez detenido en Estados Unidos? Video enciende las alarmas

Eugenio Derbez encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que fue detenido en pleno aeropuerto en Estados Unidos. El comediante narró lo que sucedió en un video que publicó en sus redes sociales, hecho que generó un sinfín de reacciones entre sus fanáticos, por lo que dejaron una gran cantidad de comentarios.

Mientras avanza la polémica por la crisis inmigratoria que se originó a raíz de las nuevas políticas del presidente Donald Trump, diversos artistas y celebridades hispanos que viven en Estados Unidos se han pronunciado al respecto y se han dedicado a apoyar a las comunidades afectadas, tal como lo ha hecho Eugenio Derbez.

Por esta razón, un video que compartió en redes sociales logró preocupar a sus más de 19.8 millones de seguidores, pues a este, le colocó la descripción “Me detuvieron en el aeropuerto”. La publicación generó una gran cantidad de reacciones de internautas, por lo que logró superar la cifra de los 79 mil ‘me gusta’.

Eugenio Derbez. Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

¿Qué pasó con Eugenio Derbez?

Aunque la descripción del video generó preocupación, la realidad es que el actor no fue detenido por las autoridades, sino por un civil que vio su película ‘El Valet’: “Como pueden ver, estoy en un aeropuerto, y ahorita se me acerca un señor a burlarse de mí descaradamente por el corte de pelo que traía en ‘El Valet’”.

“Ya ven que ‘El Valet’ acaban de sacarlo otra vez en algunas plataformas, pues nada, se empezó a burlar de mí descaradamente, me dio risa, pero sí me ninguneó, me peluseó mi corte de pelo. Dijo que me veía muy chistoso. Entonces imagínense, si está muy chistoso mi corte de pelo, ¿cómo estará la película?”, explicó Derbez.

La situación generó comentarios como: “Me comí la publicidad entera para ver ‘El Valet’”, “Nos dio chisme, risas y publicidad en un solo video”, “No se podía elegir un peor corte de pelo, ¡Excelente actuación!” y “Eres un genio hasta para el marketing”.