Lindsey Stirling alista un encuentro especial con sus fanáticos mexicanos

Lindsey Stirling está lista para reencontrarse con sus fans mexicanos durante sus próximas presentaciones en nuestro país como parte de su gira ‘Duality Tour’. Luego de casi seis años de ausencia en los escenarios mexicanos, la artista ha expresado su emoción y gratitud por el cariño inquebrantable que ha recibido de sus seguidores a lo largo del tiempo.

Fechas de Lindsey Stirling en México

5 de agosto de 2025 - Auditorio Nacional, CDMX

6 de agosto de 2025 - Auditorio Telmex, Guadalajara

8 de agosto de 2025 - Auditorio Banamex, Monterrey

Este regreso, que culminará en un encuentro especial en paradas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, promete ser una experiencia cargada de energía y magia, características que han definido la carrera de la reconocida violinista.

“Han pasado casi seis años, México siempre ha estado conmigo. Al principio estaba un poco nerviosa, pensaba: Espero que sigan emocionados, espero que todavía quieran que vuelva, ya que ha pasado tanto tiempo. Pero solo escuchar la emoción de los fans me alivia mucho, pero también me da mucha pena. Dios mío, los adoro y no puedo esperar a volver”, añadió.

La creación de este show ha sido un proceso meticuloso que ha llevado meses de dedicación, así lo compartió durante una entrevista para Publimetro, “Lleva meses, lleva tanto tiempo planear todo, desde la lista de canciones hasta el vestuario, la coreografía y el entrenamiento para poder hacer el trabajo aéreo, porque subimos al aire y hacemos como si diera vueltas en un aro y tocara el violín. Así que es todo, desde pensar en las ideas hasta hacerlas, hasta fortalecerse lo suficiente. Me encanta el proceso creativo, me encanta el reto y me emociona mucho ponerme a prueba una y otra vez. Siempre me gusta intentar traerles a los fans algo que no hayan visto de mí para mantener la emoción. Así que espero que los fans en México estén muy emocionados con lo que vean”.

En este sentido, elegir el repertorio para un gira de esta magnitud es siempre un desafío, pero la artista estadounidense está confiada en el resultado que ofrecerá a sus fanáticos.

“Siempre es difícil elegir una canción porque intentas que el concierto fluya musicalmente de maravilla. También quieres tocar las canciones favoritas de los fans, también quieres presentarles algunas canciones nuevas. Es como encontrar el equilibrio, pero honestamente estoy muy orgullosa de este concierto. Creo que es el mejor espectáculo que he creado. Tuvimos una gira por Estados Unidos y de alguna manera pudimos probarlo allí. Ahora sabemos que funciona bien, así que estamos listos para presentarlo en México”, afirmó, garantizando una experiencia única.

La conexión de Lindsey con México es un lazo que se ha fortalecido con los años, por lo cual externó su gratitud al apoyo y cariño que ha recibido de sus fans mexicanos a su carrera.

“He sentido esa conexión desde el principio, porque veía a tanta gente comentando mis videos desde México y diciendo: Queremos que vengas. Y con los años he podido ir a actuar y conocer a los fans en los encuentros y saludarlos y sentir su cariño en el escenario. Hay una cultura tan hermosa en México, casi como si la gente te abrazara y te diera cariño, es una cultura hermosa y siempre he estado muy agradecida de que los fans me hayan abierto los brazos y me hayan hecho sentir como un miembro de la familia. Así que sí, no puedes negar que la cultura mexicana es extremadamente amorosa y se siente en el escenario”.

Para Stirling, tener la oportunidad de compartir su música en México es un privilegio, es por ello que cuenta los días para reencontrarse con sus fanáticos.

“Me llenan de tanta gratitud poder hacer lo que amo e ir a un lugar del mundo donde ni siquiera se habla mi lengua materna y poder compartir mi arte y conectar. Estoy muy agradecida, estoy emocionada de poder compartir mi corazón con México. Solo quería decirles que son los mejores, literalmente, los fans mexicanos son los mejores, espero mucho de ustedes. Voy a darlo todo, es un espectáculo muy enérgico y divertido”.